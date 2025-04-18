【地震】愛知県と岐阜県で震度2 長野県北部を震源とする最大震度5弱の地震が発生 津波の心配なし
【地震】愛知県と岐阜県で震度2 長野県北部を震源とする最大震度5弱の地震が発生 津波の心配なし
18日午後8時19分ごろ、長野県北部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。愛知県と岐阜県で震度2の揺れが観測されています。
最大震度5弱を観測したのは長野県です。 この地震による津波の心配はありません。
震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード(M)は5.0と推定されます。
愛知県 【震度2】 新城市 豊根村 豊田市
【震度1】 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 設楽町 名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区 名古屋西区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区 名古屋天白区 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 常滑市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 愛知みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 武豊町 幸田町
岐阜県 【震度2】 高山市 中津川市 恵那市 【震度1】 飛騨市 下呂市 多治見市 瑞浪市 土岐市 可児市 岐阜市 大垣市 瑞穂市 岐南町
三重県 【震度1】 桑名市 木曽岬町 三重朝日町
全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。 【震度5弱】 長野県：大町市 小川村 筑北村
提供：ウェザーニューズ