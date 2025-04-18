ÄÔ´õÈþ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÂè£µ»Ò¤ÎÀÊÌ¤ò¸øÉ½¡¡É×¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡©¡×Ä¹½÷¤Î´õ¶õ¤ÏÎÞ
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬£±£¸Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¡¢Âè£µ»Ò¤ÎÀÊÌ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï¼«Ê¬¤À¤±ÉÂ±¡¤ÇÀÊÌ¤ò¶µ¤¨¤ÆÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½çÈÖ¤Ë²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£¥±¡¼¥¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë²ÌÊª¤òÅêÆþ¡£¤¤¤Á¤´¤Ê¤é¤Ð½÷¤Î»Ò¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤éÃË¤Î»Ò¤È¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ×¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤Ë¡¢¥±¡¼¥¥«¥Ã¥È¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Á¤´¡£
¡¡¿ù±º¤ÏÍ½ÁÛ¤Ï¡ÖÃË¤Î»Ò¡×¤À¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤¦¤½¤ä¡ª¤Þ¤¸¤Ç¡©¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡×¤È¥Ð¥ó¥¶¥¤¤·¤Æ´¿´î¡£ÄÔ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö£±£¸Ç¯Á°¤À¤è¡¢½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¤Î¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¿ù±º¤â¡Ö£±£·Ç¯¡¢£±£¸Ç¯¤Þ¤Î¤³¤È¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤È¡ÊÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡Ë¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»Ò¶¡Ã£¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉ÷Á¥¤ò³ä¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤é½÷¤Î»Ò¡¢ÀÄ¤Ê¤éÃË¤Î»Ò¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»Ò¶¡Ã£¤ÏÃË¤Î»Ò¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤¬£²¿Í¡¢½÷¤Î»Ò¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤¬£²¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ³ä¤ì¤¿É÷Á¥¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡£Ä¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¤Ï´ò¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤È¿ù±º¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ï¡¢Ä¹½÷¡¢Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¡¢»°ÃË¡£Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎËå¤È¤Ê¤ë¡£