18日午後8時19分ごろ、長野県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、長野県の大町市と小川村、それに筑北村です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□長野県

大町市 小川村 筑北村

■震度4

□長野県

長野市 長野池田町 松川村

松本市 安曇野市 青木村

麻績村 生坂村

■震度3

□長野県

千曲市 坂城町 山ノ内町

信濃町 上田市 諏訪市

塩尻市 山形村 朝日村

辰野町 箕輪町 根羽村

王滝村 大桑村 木曽町

■震度2

□長野県

須坂市 中野市 白馬村

小谷村 小布施町 長野高山村

飯綱町 岡谷市 小諸市

茅野市 佐久市 東御市

小海町 軽井沢町 御代田町

立科町 長和町 下諏訪町

飯田市 伊那市 飯島町

南箕輪村 中川村 松川町

長野高森町 平谷村 下條村

売木村 泰阜村 喬木村

大鹿村 上松町 木祖村



□群馬県

沼田市 嬬恋村 渋川市

神流町



□新潟県

糸魚川市 妙高市 上越市

十日町市



□石川県

能登町



□山梨県

山梨北杜市 富士川町



□岐阜県

高山市 中津川市 恵那市



□静岡県

浜松浜名区 浜松天竜区 袋井市



□愛知県

新城市 豊根村 豊田市

■震度1

□長野県

飯山市 木島平村 栄村

長野川上村 長野南牧村 佐久穂町

富士見町 原村 駒ヶ根市

宮田村 阿南町 阿智村

天龍村 豊丘村 南木曽町



□群馬県

中之条町 長野原町 草津町

群馬高山村 東吾妻町 片品村

群馬昭和村 みなかみ町 前橋市

高崎市 富岡市 安中市

榛東村 吉岡町 群馬上野村

下仁田町 甘楽町



□新潟県

長岡市 三条市 柏崎市

小千谷市 見附市 南魚沼市

出雲崎町 湯沢町 刈羽村

新潟北区 新潟中央区 新潟西蒲区

新発田市 燕市 阿賀野市

弥彦村 阿賀町 佐渡市



□石川県

七尾市 輪島市 志賀町



□山梨県

甲府市 韮崎市 南アルプス市

甲斐市 中央市 市川三郷町

早川町 身延町 山梨南部町

昭和町 忍野村 山中湖村

鳴沢村 富士河口湖町 丹波山村



□岐阜県

飛騨市 下呂市 多治見市

瑞浪市 土岐市 可児市

岐阜市 大垣市 瑞穂市

岐南町



□静岡県

浜松中央区 磐田市 掛川市

湖西市 菊川市 伊豆市

伊豆の国市 松崎町 西伊豆町

富士宮市 富士市 静岡葵区

静岡駿河区 静岡清水区 焼津市

藤枝市 牧之原市 川根本町



□愛知県

豊橋市 豊川市 蒲郡市

田原市 設楽町 名古屋千種区

名古屋東区 名古屋北区 名古屋西区

名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区

名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区

名古屋港区 名古屋守山区 名古屋緑区

名古屋名東区 名古屋天白区 岡崎市

一宮市 瀬戸市 半田市

春日井市 碧南市 刈谷市

安城市 西尾市 常滑市

小牧市 稲沢市 東海市

大府市 知立市 尾張旭市

高浜市 岩倉市 豊明市

日進市 愛西市 清須市

北名古屋市 弥富市 愛知みよし市

あま市 長久手市 東郷町

豊山町 蟹江町 飛島村

阿久比町 東浦町 武豊町

幸田町



□栃木県

日光市



□埼玉県

本庄市 毛呂山町 秩父市

長瀞町



□東京都

東京墨田区 東京足立区 東大和市



□神奈川県

茅ヶ崎市



□富山県

富山市 魚津市 滑川市

黒部市 舟橋村 上市町

立山町 富山朝日町 氷見市

射水市



□三重県

桑名市 木曽岬町 三重朝日町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。