¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í ¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç°ÂÂÇ¤â¡Ä¡Ö´¶³Ð¤¬¤¹¤°Ìá¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬Æó·³¹ß³Ê¸å¡¢½é¤á¤Æ¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¡Ö£²ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢£³²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¸òÂå¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·ë¶É¡¢£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éº£µ¨¤Ï£±£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£±³ä£²Ê¬£¹ÎÒ¡Ê£³£±ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡Ë¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£²ÂÇÅÀ¤ÈÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢£±£µÆü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Ìµ´ü¸Â¤Ç¤ÎÆó·³Ä´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤¤¤¤¤È¤Ï¤Þ¤ÀÀµÄ¾¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¼«¿È¤«¤éÆó·³Ä´À°¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö°ì·³¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é½Ð¤Æ¡¢³°Ìî¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤É¤Ã¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤°Ìá¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤«¤ó¤Ç¾å¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¡Ê°ì·³¡Ë¤ÇÌîµå¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¤È¡¢ËèÆü»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤Î´üÂÔ¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¡¢¤Þ¤ÀÎ¢ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤Ê¤ó¤È¤«°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤â¤¦£±ÅÙ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£