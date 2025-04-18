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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年4月18日(金)9時から4月21日(月)23時59分まで｢スマイルSALEゴールデンウィーク」を開催中。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

※最大ポイント還元率はユーザーにより異なる場合があります。詳しくはキャンペーンページをご確認ください

現在、タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能なELECOM（エレコム）の「ELD-STV060UBK」やBUFFALO（バッファロー）の「HD-AD4U3」など、定番の外付けHDDがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年4月18日19時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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サポート体制充実で初めて使う人でも安心。エレコムの「TV向け外付けハードディスク 6TB」が11％オフ！

エレコム 外付けハードディスク HDD 6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック ELD-STV060UBK 16,800円 （11％オフ） Amazonで購入する PR PR

大容量で高速転送も可能。テレビ番組の録画やPCのバックアップ保存に最適なバッファローのHDD各種が10％オフ！

【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3 13,481円 （10％オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 6TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD6U3 17,531円 （10％オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】バッファロー CMR HDD採用 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-ACD4U3 15,281円 （10％オフ） Amazonで購入する PR PR

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4K録画対応の4TB ハードディスクが15％オフなど、ロジテックのHDD各種も軒並みお買い得！

ロジテック 外付けHDD ハードディスク 4TB 【 テレビ録画 / 4K / Windows / mac / PS5 / PS4 対応】 国内メーカー USB3.1 (Gen1) / USB3.0 LHD-ENA040U3WS 13,281円 （15％オフ） Amazonで購入する PR PR

ロジテック 外付けHDD ハードディスク 6TB 【 テレビ録画 / 4K / Windows / mac / PS5 / PS4 対応】 国内メーカー USB3.1 (Gen1) / USB3.0 LHD-EN60U3WS 17,980円 （8％オフ） Amazonで購入する PR PR

ロジテック HDD 外付け 8TB ハードディスク 静音設計 空冷構造 【 テレビ録画 / 4K / Windows/mac / PS5 / PS4 対応】 国内メーカー USB3.1 (Gen1) / USB3.0 LHD-EN80U3WS 26,980円 （5％オフ） Amazonで購入する PR PR

Logitec 外付けHDD 外付けハードディスク USB3.1 Gen1（USB3.0） 4TB ホワイト LHD-ENA040U3WSH 14,780円 （5％オフ） Amazonで購入する PR PR

Logitec 外付けHDD 外付けハードディスク USB3.1 Gen1（USB3.0） 2TB ホワイト LHD-EN20U3WSWH 12,280円 （5％オフ） Amazonで購入する PR PR

ロジテック HDD 外付け 8TB ハードディスク 白 静音設計 空冷構造 【 テレビ録画 / 4K / Windows/mac / PS5 / PS4 対応】 国内メーカー USB3.1 (Gen1) / USB3.0 LHD-EN80U3WSWH 27,480円 （5％オフ） Amazonで購入する PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢スマイルSALEゴールデンウィーク」