メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急が、2nd EP『Why don’t you 超特急?』(5月7日発売)のリリースを記念し、東京と大阪でPOP-UP CAFEを開催することを18日、発表した。東京はCAFE「Why don’t you 超特急?」、大阪は喫茶「超特急してみぃひん?」と題し、今EPの世界観をイメージした全く異なるコンセプトの空間となっている。今回のカフェでは、収録楽曲をイメージしたフード・デザートや、メンバーカラーのドリンクを用意。フード・デザート・ドリンクを注文すると、ここでしか手に入らないノベルティもプレゼントされる。さらに、POP-UP CAFE限定の2nd EP『Why don’t you 超特急?』予約・購入キャンペーンも実施する。開催期間は29日から6月8日まで。詳細は24日正午に発表され、25日午後6時から予約開始となる。『Why don’t you 超特急?』は、「超特急してみない?」と自信を持って誘い寄せる会心作。ソウルフルで華やかなシティポップから、これぞ真骨頂といえる超特急式トンチキメタルソングまで、常に加速・進化していく超特急の現在と未来を詰め込んだ作品となっている。