須田景凪ことボカロP“バルーン”の企画アルバム『Fall Apart』より、「WOLF」のミュージックビデオを公開した。『Fall Apart』収録の「WOLF」は、須田景凪 がリスペクトしているヒトリエを客演に迎えた、バンドサウンドと特徴的なギターリフが印象的なナンバー。ミュージックビデオは、共に数々の作品を互いに作り上げてきたイラストレーター/映像作家のアボガド6が手がけた。楽曲のアグレッシブさとアニメーションが見事に絡み合ったディテールを何度も確かめたくなる見応えのある内容となっている。

リリース情報



ボカロP名義“バルーン”企画アルバム『Fall Apart』発売日:2025年4月16日(水)特設サイト:https://fallapart.jp購入リンク:https://balloon0120.lnk.to/FallApart_CDPre-add / Pre-save:https://balloon0120.lnk.to/FallApart◆形態・映像盤(CD+DVD)品番:RZCB-87168/B 価格:\5,500(税込)初回仕様:三方背BOX・映像盤(CD+Blu-ray)品番:RZCB-87169/B 価格:\5,500(税込)初回仕様:三方背BOX・通常盤(CD only)品番:RZCB-87170 価格:\2,750(税込)初回仕様:三方背BOX◆収録内容[CD] ※3形態共通1. シャルル Prod. by キタニタツヤ / Ado2. メーベル / なとり3. レディーレ Prod. by 椎乃味醂 / Reol4. 雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ / 高畑充希5. パメラ / Chevon6. WOLF / バルーン × ヒトリエ全6曲収録[Blu-ray / DVD]<“Fall Apart” Studio Reel>1. シャルル2. メーベル3. レディーレ4. 雨とペトラ5. パメラ6. WOLF全6曲収録◆CDショップ予約先着購入者特典・TOWER RECORDS:クリアファイル TOWER RECORDS ver.・HMV:クリアファイル HMV ver.・Amazon.co.jp:メガジャケ(形態別絵柄)・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ・mu-mo SHOP / Hi, mu-mo:缶バッジ・須田景凪 OFFICIAL GOODS STORE:ピック (Fall Apart ver.)・その他CDショップ:ステッカー※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。※一部取り扱いのない店舗・ECサイトもございますので、ご確認の上ご予約下さい。◆『Fall Apart』リリース記念キャンペーン詳細:https://www.tabloid0120.com/[ダウンロードキャンペーン]対象タイトル:『Fall Apart』対象サイト:iTunes、レコチョク、mora、ドワンゴジェイピーキャンペーン実施&応募フォーム入力期間:2025年4月16日(水)〜5月15日(木)23:59特典:全員特典:A3アートポスター[タワーレコード渋谷店限定スペシャルキャンペーン]Fall Apart』をご購入いただいたお客様に先着で、クリアファイル(TOWER RECORDS ver.)とポストカードのW特典をプレゼント。▲侫トスポットにて写真を撮影、ハッシュタグ<#バルーンFallApart>をつけて、ご自身のInstagramもしくはXにて投稿していただいた方から、抽選で5名様に“バルーン”ポスター(映像盤JK写デザイン)をプレゼント。キャンペーン期間:2025年4月15日(火)〜4月21日(月)フォトスポット展示場所:タワーレコード渋谷店 1F[JOYSOUNDコラボキャンペーン]キャンペーン特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/campaign/1405/index『キョクナビアプリ』詳細ページ:https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp実施期間:2025年4月16日(水)11:00〜5月31日(土)23:59対象機種:JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX参加方法:対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。また、同時にWチャンスの応募フォームが表示されますので必要事項をご記入してご応募いただけます。※1曲につき1日1回応募できます。Wチャンスへの応募は、お一人様につき1回のみ有効とさせて頂きます。課題曲:「シャルル Prod. by キタニタツヤ」Ado/「メーベル」なとり/「レディーレ Prod. by 椎乃味醂」Reol/「雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ」高畑充希/「パメラ」Chevon/「WOLF」バルーン ×ヒトリエ/「シャルル」バルーン/「雨とペトラ」バルーン/「レディーレ」バルーン/「メーベル」バルーン/「パメラ」バルーン/「ミラージュ」須田景凪※《本人映像》版も対象となりますプレゼント:《参加賞》バルーン × JOYSOUND オリジナル待受画像(全7種ランダム):参加者にもれなく《Wチャンス》バルーン × JOYSOUND 直筆サイン入りオリジナルタンバリン:5名様