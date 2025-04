too cool for school(トゥークールフォースクール)が、「アートクラススマージングアンダーライナー」から#2,4,5,6,7,8,10のカラーを日本のオフライン店舗で販売を開始。2025年4月19日(土)より、ロフト・プラザ・アットコスメ(一部店舗除く)で先行販売し、5月12日(月)よりバラエティショップ、アインズ&トルペ、イトーヨーカドー(一部店舗除く)で順次販売となる。

■日本でもオフライン販売

「アートクラススマージングアンダーライナー」は、目元の三角ゾーンをメイクするのにぴったりな“粘膜カラー”のペンシルと、ラインを自然にぼかし、ナチュラルに仕上げるブラシが一本になったアイテム。

1本で理想のアイメイクが完成。にじむことなく長期間維持続。

ペンシルはライナーとシャドウの間のようなテクスチャーでするすると書きやすく、きりっとした印象を演出してくれる猫目メイクアップから、ふんわりと柔らかな印象を与えるナチュラルなタレ目メイクアップまで、幅広いメイクアップが楽しめる。

■商品情報

TOO COOL FOR SCHOOL CO., LTD

アートクラススマージングアンダーライナー1,480円(税抜き)