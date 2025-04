5月28日に発売となるMISIAの15thのオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』の全曲試聴動画が、18日にMISIA公式YouTubeチャンネルで公開された。動画では、完全生産限定豪華盤に収録される全15曲が少しずつ試聴でき、初収録となる新曲「LOVE NEVER DIES」や「はんぶんこ」「明日晴れるといいな」などが一部、初解禁となる。さらに、すでに解禁となっていた完全生産限定豪華盤『LOVE NEVER DIES-MISIA ART BOOK-』に封入されるアートブックが、当初の100ページから200ページとなることが決定。同アートブックには、noir kei ninomiyaの衣装を身にまとったMISIAの撮り下ろし写真に加えて、楽曲ごとにデザインの異なる歌詞ページや、楽曲をより深く知れるライナーノーツなど、アルバムをさらに楽しめる豪華内容となっている。また、BOXも特殊仕様となる。新曲「LOVE NEVER DIES」は25日に先行配信が決定しており、先行配信に先駆けてApple Music、SpotifyでのPre-add/Pre-save(事前登録)もスタートしている。