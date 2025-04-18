TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µîÇ¯11·î¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¸ø±à¤äÆ»Ï©¤ÇÅÝÌÚ¤ä»Þ¤ÎÍî²¼¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬1732·ïµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µîÇ¯9·î¡¢Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤Ç¤¤¤Á¤ç¤¦¤ÎÌÚ¤Î»Þ¤¬Íî²¼¤·¡¢²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ­1¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´¹ñ¤Î¸ø±à¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¤ÇÅÝÌÚ¤ä»Þ¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬µîÇ¯11·î¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯È¾¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ1732·ïµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿Í¿È»ö¸Î¤Ï110·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Èï³²¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ÏÆüÌî»Ô¤Î1·ï¤Ç¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤Ï¡¢¥³¥Ê¥é¤ä¥µ¥¯¥éÎà¡¢¥±¥ä¥­¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¡¢ÌÚ¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬509·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ïº£¸å¡¢ÅÀ¸¡ÊýË¡¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£