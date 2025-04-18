¿¹µÀ¾½»á¡¢ÀÐÌÓ¹¨Åµ»á¡¢¼¯¼èµÁÎ´»á¡¢ÄÔÈ¯É§»á¡¡À¾Éð²«¶â»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤¹¤®¤ë»Ø´ø´±¤ÈÌ¾¼ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë´¿À¼¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê18Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥º75¼þÇ¯¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÀï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î²«¶â´ü¤òºÌ¤Ã¤¿à¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À¾Éð´ÆÆÄºßÇ¤9Ç¯¤Ç8ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¿¹µÀ¾½»á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÀÐÌÓ¹¨Åµ»á¡¢¼¯¼èµÁÎ´»á¡¢ÄÔÈ¯É§»á¤Î4¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤é¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤ËÅê¤¸¤¿¿¹»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÌÓ»á¤Ï¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¤¬Áê¼ê¤Ç¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½Å»ë¤·¤ÆÅê¤²¤¿¡£´°àú¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤È¤Î¥Ú¥¢¤À¤Ã¤¿¼¯¼è»á¤Ï¡Ö·ë¹½¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤±¤Ð¡¢2017Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÄÔ»á¤ÏºßÇ¤»þ¤Ë°é¤Æ¤¿³°ºê¤¬Áê¼ê¤Ç¡Ö¡Ê¼«¿È¤Î¸½Ìò»þ¤È¡ËÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¡Ê5¡Ë¤Î³°ºê¤Ë¤Í¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£