¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ë!?¡×à¿·º§á34ºÐÇÐÍ¥¤ÎÈ±·¿¤¬àÇ²½á!?·ã¥ì¥¢»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¸«¤Ä¤á¤Á¤ã¤¦¡×
Ç¼ª¤â¤·¤¯¤Ï³Ñ?
¡¡·ëº§¤òºòÇ¯È¯É½¤·¤¿»³ÅÄÍµµ®(34)¤Îà·ã¥ì¥¢á¤ÊÈ±·¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ä¤é»£±Æ½ª¤ï¤ê¤ÎÈ±·¿¤¬¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë2¤Ä¤Î³Ñ¤¬À¸¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£¡Ö¤ª¤á¤áåºÎï¤ä¤Ê¡Á¡×¡ÖÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ¸µ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡ÖÇ¼ª¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÎÉã¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ä¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»³ÅÄÏÂÍø(59)¡£ºÊ¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥(30)¡£
¡¡