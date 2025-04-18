¡Ø¤¢¤¤¤ÎÎ¤ ¥·¡¼¥º¥ó3¡ÙÀ©ºî·èÄê¡¡MC¤ÏÅÄÂ¼½ß¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬Â³Åê
¡¡Netflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤¢¤¤¤ÎÎ¤ ¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤âÊç½¸³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎÊì¡¦¥Ñ¥Á¤æ¤ß¤âÎø
¡¡¡Ö35ºÐ¤«¤é60ºÐ¤ÎÃË½÷¤¬¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î°¦¤òµá¤á¤Æ¡¢¥é¥Ö¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¤Ç¼«µë¼«Â¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¥¥é¥¥é¤·¤Ê¤¤¡É¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÎø°¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂêÊ¨¤È¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤âMC¤Ï ÅÄÂ¼½ß¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬Â³Åê¡£±þÊç¾ò·ï¤Ï¡Ö35ºÐ¤«¤é60ºÐ¡Ê2025Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¡Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç·ëº§Áê¼ê¡¦¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¸½ºßÆÈ¿È¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¡£2½µ´Ö°Ê¾å¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÊý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬ÈÖÁÈ¤ò¤«¤²ó¤·¡¢°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎÊì¡¦¥Ñ¥Á¤æ¤ß¤âÎø
¡¡¡Ö35ºÐ¤«¤é60ºÐ¤ÎÃË½÷¤¬¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î°¦¤òµá¤á¤Æ¡¢¥é¥Ö¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¤Ç¼«µë¼«Â¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¥¥é¥¥é¤·¤Ê¤¤¡É¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÎø°¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂêÊ¨¤È¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤âMC¤Ï ÅÄÂ¼½ß¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬Â³Åê¡£±þÊç¾ò·ï¤Ï¡Ö35ºÐ¤«¤é60ºÐ¡Ê2025Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¡Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç·ëº§Áê¼ê¡¦¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¸½ºßÆÈ¿È¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¡£2½µ´Ö°Ê¾å¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÊý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬ÈÖÁÈ¤ò¤«¤²ó¤·¡¢°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£