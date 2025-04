Mrs. GREEN APPLEが新しいエンタテインメントメディア『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」』を始動

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」』にはミセスの他、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOが登場!

今年デビュー10周年イヤーを迎えているMrs. GREEN APPLEが、新しいエンタテインメントメディアとして、『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」』を立ち上げることを発表。

ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーとして、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催する。

プライズ(PRIZE)とはまた違う、プレイズ(PRAISE)というスタイル。お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うこの祭典を通じて、次世代のエンタテインメントコミュニティのあり方を提唱する。

記念すべき初開催には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOといった、現在の音楽シーンで活躍している多種多様なジャンルの8アーティストを招聘することも併せて発表された。

ロックやJ-POPというジャンルの垣根や概念を超えて自身の音楽を表現・拡散させてきたミセスが、エンタテインメントシーンの在り方や既成概念に一石を投じることとなる。

ミセスは、デビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、アニバーサリーベストアルバム『10』のリリース、2日間で10万人動員予定の山下ふ頭でのライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~』の開催、全国の商業施設とコラボレーション、さらに初のドキュメンタリー映画の製作など様々なプロジェクトを発表している。

■Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』 CONCEPT

どこまでも多様で、魅力的なエンタテインメントを。

Mrs. GREEN APPLEは新しいエンタテインメントメディアとして、「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」を立ち上げます。

それは、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー。

プライズ(PRIZE)とはまた違う、プレイズ(PRAISE)というスタイル。

お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うこの祭典を通じて、次世代のエンタテインメントコミュニティーの あり方を提唱します。

イベント情報

『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」』

06/18(水)神奈川・Kアリーナ横浜

※公演当日ドレスコードあり

出演者:Mrs. GREEN APPLE / ATEEZ / 日向坂46 / HY / LE SSERAFIM / M!LK / My Hair is Bad / the engy / TOMOO ※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順

リリース情報

2025.04.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クスシキ」

2025.07.08 ON SALE

ALBUM『10』

2025.07.08 ON SALE

Blu-ray&DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」』特設サイトhttps://mrsgreenapple.com/feature/ceremony

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/