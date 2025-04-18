1000Ëü±ßµé¤Î¥×¥¸¥ç¡¼205 GTi¤¬¡Ö¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥ÉÈè¤ì¡×¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡±Ñ¹ñµ¼Ô¤Î»ëÅÀ
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È
É®¼Ô¤¬½é¤á¤Æ¥×¥¸¥ç¡¼205¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¤Î1.9L GTi¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥¸¥ç¡¼¤¬¸½Âå¤ËÉü³è¡Ú¥È¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó205 GTi¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡¡Á´25Ëç
Åö»þ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¡¢¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó205 GTi AUTOCAR
É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç³Ø¹»¤ËÁ÷·Þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥Ð¡¼¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢205¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âÎÉ¤¯¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë»ô¤¤´·¤é¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë1Âæ¤À¤Ã¤¿¡Ê¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤À¤í¤¦¡Ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±Ñ¹ñ¥¦¥©¥ê¥Ã¥¯¥·¥ã¡¼¤Î´ë¶È¡¢¥È¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊTolman Engineering¡Ë¤¬¡¢¥×¥¸¥ç¡¼¤Î80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤òËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ëºî¤êÄ¾¤·¡¢²þÎÉ¤·¡¢ÈùÄ´À°¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É´¿´î¤·¤¿¤³¤È¤«¡£
¡Ø¥È¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó205 GTi¡Ù¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥É¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¤½¤ÎÄêµÁ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥É¶È¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¯¹â²Á¤ÇÈó¾ï¤Ë¸ÂÄêÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀ½ºî¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¸½Âå¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É®¼Ô¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î205¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
2023Ç¯¤ËAUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤¬»î¾è¤·¤¿ºÝ¡¢¥È¡¼¥ë¥Þ¥óGTi¤Ï¸øÆ»¤È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÎ¾Êý¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¹ª¤ß¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤òÁö¤ë¤Î¤ÏÆ±»þ´ü¤Ë»î¤·¤¿¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥¦¥é¥«¥ó¡¦¥¹¥Æ¥é¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·µì¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ï°ì¸«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ô¥§¥ê¥¢À½¤Î¤â¤Î¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Áö¹Ô¥â¡¼¥É¤ò¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤ÈT16É÷¤Î¥á¡¼¥¿¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£¼Â¤Ë¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¡¢°¦¹¥²È¤¬¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥É¤Ëµá¤á¤ëºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¹âÀÇ½¤Ç¡¢¸½ÂåÅª¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
·ëÏÀ¤ò¸À¤¦¤È¡¢6Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1135Ëü±ß¡Ë¡¢¥Õ¥ëÁõÈ÷¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤½¤Î2ÇÜ¤À¡£
³Î¤«¤Ë¹â²Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Å·Ê¸³ØÅª¤Ê²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤«¤Ä¤Æ±Ñ¹ñGTÁª¼ê¸¢¤Ç¼«¤é¥Á¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î¥ì¥¹¥È¥¢¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Ï¥í¡¼¥¿¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥¢¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥Ó¡¼¥à¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤Î²þÂ¤ÈÇ¤ä¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¨¥¹¥³¡¼¥ÈXR3i¤âÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¡¼¥ë¥Þ¥ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ì¥¹¥È¥¢¶È³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌî¿´Åª¤Ê»ÑÀª¤ÏÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯É¬Í×¤Ï¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥È¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£