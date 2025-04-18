ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½ä¤ë£Ó£Â£ÉËÌÈø»á¤Î²ñ¸«¤Ëµ¿Ìä¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¤ò¤ä¤¿¤é»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ë¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬£±£¸Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¡££Ó£Â£É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§»á¤¬£±£·Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÈø»á¤ÏÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¸õÊä£±£²¿Í¤Î¤¦¤Á£±¿Í¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÈø»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¸Â¦¤¬²þ³×°Æ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢£µ¡ó¤¢¤Þ¤ê¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£¤Þ¤¿Æ±»á¤Ï£²£°£°£µÇ¯¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÇã¼ýÁûÆ°¤ÇÃçºÛ¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡ÖËÙ¹¾·¯¤Ë°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡££²£°Ç¯Á°¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÄÁ¤·¤¯³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡©¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÌÈø¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Å¤¤¹Í¤¨¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤â¤·¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¥Õ¥¸¤Î·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÍ×¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶âÍ»»ö¶È¤È£É£Ô¤Î°ìÂÎ²½¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄó°Æ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¿Ê¤áÊý¤È¤«¿Í»ö¤È¤«¤¬ËÜÅö¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤«¡£ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÌÈø»á¤ÎÈ¯¸À¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥À¥ë¥È¥óÂ¦¤â¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÌÈø²ñÄ¹¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÉÔ°Â¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÈø»á¤¬ËÙ¹¾»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Î¤Ø¤ó¤â¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÙ¹¾¤µ¤ó¤ò¤ä¤¿¤é»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ë¡£ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÅöÁ³ÔÌÍÀË«ìÊ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢ÅöÁ³¥×¥é¥¹¤ÎÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÌÌ¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë¤·¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¤â¤·ËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¿Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£