▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 24本目▶2025年4月13日(日) 福山Cable▶書き手:HISAYO (B)◆ ◆ ◆福山から東京へ戻る道中です。さっき、お昼休憩で寄った鈴鹿SAで中村達也さんに偶然お会いしました。数日前に渋谷クアトロでLOSALIOSとツーマンをさせていただいたぶりだったので、こんなにも早い再会。嬉しい。しかも達也さんと偶然SAで会うのはこれが二度目なんです。縁を感じまくりです。

