indigo la End × Omoinotake、夏の大阪城野音で初2マン開催
関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベントの夏公演＜SOUND CONNECTION〜SUNSET PARTY〜＞にて、indigo la EndとOmoinotakeが対バンすることが決定した。
デビュー15周年を迎え、歌とギターのツインメロディと独創的でオリジナリティ豊かなバンドサウンドを奏でるindigo la End。そして昨年ドラマ主題歌「幾億光年」が大ヒットし、高い演奏力とメロディアスな楽曲のピアノトリオバンドOmoinotake。両者の対バンは初となる今回、心地よい夕日とメロウなグッドミュージックに心踊らせてほしい。
＜SOUND CONNECTION -SUNSET PARTY- ＞
開場 17:45 / 開演 18:30
出演：indigo la End / Omoinotake
主催：SOUND CONNECTION実行委員会
企画・制作：MBSテレビ / GREENS / イープラス
■チケット
・イベントオリジナルタオル付チケット8,500円 ※限定受付
・前方指定席6,500円
・タオル付ジュニアチケット6,500円(中学生以下) ※限定受付
・ジュニアチケット4,500円(中学生以下)
※すべて税込
３歳以下のお子様は保護者同伴の上、膝上観覧であれば入場可。ただしお席が必要な場合はチケットが必要になります。保護者の方が体調管理をお願いいたします。中学生以下のお子様はジュニアチケットをお買い求めください。
16歳未満のお客様は保護者の方同伴の上ご来場ください。
■チケット先行受付
OFFICIAL先行(抽選)
4/18（金) 18:00〜4/29（火) 23:59
https://eplus.jp/sc-sunsetparty/
GREENS MOBILE会員先行(抽選)
5/1(木) 正午12:00〜5/8(木)23:59
https://sp.greens-corp.co.jp/ticket/detail.php?id=13122
詳細はイベントオフィシャルHPをご確認ください。
https://mbs-sc.com/
お問い合わせ：GREENS 06-6882-1224（平日12:00〜18:00）
https://www.greens-corp.co.jp/