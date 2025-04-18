＜SOUND CONNECTION -SUNSET PARTY- ＞



2025年7月4日（金）大阪城音楽堂開場 17:45 / 開演 18:30出演：indigo la End / Omoinotake主催：SOUND CONNECTION実行委員会企画・制作：MBSテレビ / GREENS / イープラス■チケット・イベントオリジナルタオル付チケット8,500円 ※限定受付・前方指定席6,500円・タオル付ジュニアチケット6,500円(中学生以下) ※限定受付・ジュニアチケット4,500円(中学生以下)※すべて税込３歳以下のお子様は保護者同伴の上、膝上観覧であれば入場可。ただしお席が必要な場合はチケットが必要になります。保護者の方が体調管理をお願いいたします。中学生以下のお子様はジュニアチケットをお買い求めください。16歳未満のお客様は保護者の方同伴の上ご来場ください。■チケット先行受付OFFICIAL先行(抽選)4/18（金) 18:00〜4/29（火) 23:59https://eplus.jp/sc-sunsetparty/GREENS MOBILE会員先行(抽選)5/1(木) 正午12:00〜5/8(木)23:59https://sp.greens-corp.co.jp/ticket/detail.php?id=13122詳細はイベントオフィシャルHPをご確認ください。https://mbs-sc.com/お問い合わせ：GREENS 06-6882-1224（平日12:00〜18:00）https://www.greens-corp.co.jp/