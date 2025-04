草刈愛美(サカナクション)の1stアルバム『Garden Studies』が4月25日(金)に配信リリースされる。自身初のアンビエントアルバムとなる本作は、サウンドアーティストkyoka(チューリヒ、ベルリン、日本で活躍する実験・電子音楽のアーティスト)とのマルチチャンネルライブイベント(ウカブオト〜superposition〜2024.4.29)のために制作した楽曲を中心に、サカナクションで培った音響表現をさらに発展させるべく、今日のリスニング環境における音楽再生の可能性に挑んだ作品。

草刈愛美 1st Album『Garden Studies』



2025年4月25日(金)配信リリース【収録曲】01.Sound of a pier02.Icy03.Ginkgo tree04.rustle05.Under the soil06.RainFalls07.a Garden【Recording Staff Credit】Composition and Arrangement : 草刈愛美Mixing and Mastering : 草刈愛美Spatial Audio Mixing : 草刈愛美Spatial Mastering : 草刈愛美,古賀健一Cover Photography : 伊藤明日香Graphic Design : 大場雄亮 (standarding)