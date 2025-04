ベックによる東京・大阪2都市での単独公演<BECK Live in Japan 2025>の開催が決定した。先日、ASIAN KUNG-FU GENERATION主催のロックフェス<NANO-MUGEN FES.2025>への出演が発表されたばかりのベック。<NANO-MUGEN FES.2025>はインドネシアと日本の2ヶ国で開催となるが、今回はそれに加えての来日単独公演となる形だ。

■<ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025>





■<ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAPAN>横浜公演【開催日】2025年 5月31日(土)/ 6月1日(日)【会場】Kアリーナ横浜 (神奈川県)【出演】5/31(土)・ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)・ELLEGARDEN(JP)・ストレイテナー(JP)・VOICE OF BACEPROT(IDN)6/1(日)・ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)・The Adams(IDN)・BECK(US)・くるり(JP)and more. (主催以下アルファベット順)■<ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAKARTA>ジャカルタ公演【開催日】2025年 5月24日(土)/ 5月25日(日)【会場】Ecopark Ancol, Jakarta, INDONESIA【出演】5月24日・ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)・ELLEGARDEN(JP)・Homecomings(JP)・KANA-BOON(JP)5月25日・ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)・BECK(US)・くるり(JP)・リーガルリリー(JP)and more.(アルファベット順)*NANO-MUGEN FES. 2025 official site :https://www.nano-mugenfes.com/