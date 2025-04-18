ベック、＜NANO-MUGEN FES.＞出演に加え単独公演が急遽決定
ベックによる東京・大阪2都市での単独公演＜BECK Live in Japan 2025＞の開催が決定した。
先日、ASIAN KUNG-FU GENERATION主催のロックフェス＜NANO-MUGEN FES.2025＞への出演が発表されたばかりのベック。＜NANO-MUGEN FES.2025＞はインドネシアと日本の2ヶ国で開催となるが、今回はそれに加えての来日単独公演となる形だ。
Photo: Pooneh Ghana
バンド編成での来日は、2018年の＜SUMMER SONIC 2018＞でヘッドライナーを務めて以来約7年ぶり。大阪は5月28日(水)にZepp Namba(OSAKA)、東京は5月29日(木)にNHKホールと、それぞれライブハウスとホールという近さを感じられる空間でのライブとなる。
チケットプレオーダーの受付は4月18日（金）18時よりスタート。詳細はライブオフィシャルサイトにて。
■＜BECK Live in Japan 2025＞
OPEN 18:00 / START 19:00
1F 立見:￥17,000 2F指定:￥23,000 *税込 *D代別
INFO:キョードーインフォメーション: TEL 0570-200-888(12:00〜17:00(土日祝休業))
2025年5月29日(木)東京 NHKホール
OPEN 18:00 / START 19:00
S指定 (1階席・2階席)： ￥23,000 *税込
A指定 (3階席) ： ￥17,000 *税込
INFO : DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
チケット
◆プレオーダー
受付期間: 4/18 (金) 18:00 〜 4/21（月）23:59
受付詳細 「BECK Live in Japan 2025」official site：https://www.nano-mugenfes.com/25/beck/
◆一般チケット発売日:4/29 (火・祝) 10:00
※チケットはおひとりさま1申込につき4枚まで
※未就学児童のご入場はできません
※小学生以上はチケットが必要になります
■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025＞
■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAPAN＞
横浜公演
【開催日】2025年 5月31日（土）/ 6月1日（日）
【会場】Kアリーナ横浜 (神奈川県)
【出演】
5/31(土)
・ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)
・ELLEGARDEN(JP)
・ストレイテナー(JP)
・VOICE OF BACEPROT(IDN)
6/1(日)
・ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)
・The Adams(IDN)
・BECK(US)
・くるり(JP)
and more. (主催以下アルファベット順)
■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAKARTA＞
ジャカルタ公演
【開催日】2025年 5月24日（土）/ 5月25日（日）
【会場】Ecopark Ancol, Jakarta, INDONESIA
【出演】
5月24日
・ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)
・ELLEGARDEN(JP)
・Homecomings(JP)
・KANA-BOON(JP)
5月25日
・ASIAN KUNG-FU GENERATION(JP)
・BECK(US)
・くるり(JP)
・リーガルリリー(JP)
and more.(アルファベット順)
＊NANO-MUGEN FES. 2025 official site ：https://www.nano-mugenfes.com/
関連リンク
◆＜NANO-MUGEN FES. 2025＞オフィシャルサイト