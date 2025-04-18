Baby Canta、初EP決定＋先行配信シングル「SHYBOY」リリース
Baby Cantaが自身初のEP「SHYBOY - EP」を6月4日にリリースすることが発表された。
本作EPには4曲を収録。ダンスポップや、ロック、ファンク、ドゥーワップなど多彩なジャンルを高解像度で解釈し、新世代のポップミュージックとしてそれぞれの楽曲に落とし込まれたソングライティングが注目どころだ。
▲「SHYBOY」ジャケット
また、4月30日にはEP表題曲「SHYBOY」の先行配信も決定した。同楽曲はビーチで恋をするSHYBOYを描いた夏のラブソング。思わず体を揺らしてしまう心地よいグルーヴと、どこまでも広がっていく海と空を感じさせる開放感あるトラックとメロディーがクセになるダンスポップナンバー。発表にあわせ楽曲Pre-add、Pre-saveもスタートしている。
先行配信シングル「SHYBOY」
Pre-add、Pre-save事前登録サイト
https://lnk.to/shyboy
1st EP 『SHYBOY - EP』2025年6月4日（水）配信リリース
01 SHYBOY
02 696936
03 Hot Cake
04 Brother
ライブ情報
＜Baby Canta presents 『TOKYO BABY』＞
2025年04月25日（金） ＠渋谷・TOKIO TOKYO
18:30 open /19:00 start
Guest Act：松田今宵/ BILLY BOO
イベント情報
2025年04月19日（土） ＠札幌・Space Art Studio
＜SENDAI MUSIC FUSE 2025＞
2025年06月28日（土） ＠仙台市内6会場
関連リンク
◆Baby Canta オフィシャルTikTok
◆Baby Canta オフィシャルInstagram
◆Baby Canta オフィシャルX