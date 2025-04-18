Baby Cantaが自身初のEP「SHYBOY - EP」を6月4日にリリースすることが発表された。

本作EPには4曲を収録。ダンスポップや、ロック、ファンク、ドゥーワップなど多彩なジャンルを高解像度で解釈し、新世代のポップミュージックとしてそれぞれの楽曲に落とし込まれたソングライティングが注目どころだ。

▲「SHYBOY」ジャケット

また、4月30日にはEP表題曲「SHYBOY」の先行配信も決定した。同楽曲はビーチで恋をするSHYBOYを描いた夏のラブソング。思わず体を揺らしてしまう心地よいグルーヴと、どこまでも広がっていく海と空を感じさせる開放感あるトラックとメロディーがクセになるダンスポップナンバー。発表にあわせ楽曲Pre-add、Pre-saveもスタートしている。

Baby Cantaは4月25日に初の自主企画ライブ＜TOKYO BABY＞を渋谷・TOKIO TOKYOにて開催する。ゲストアクトには松田今宵、BILLY BOOら次世代アーティスト達を迎え、EP収録曲もいち早く披露予定とのこと。

先行配信シングル「SHYBOY」

2025年4月30日（水）配信リリース
Pre-add、Pre-save事前登録サイト
https://lnk.to/shyboy

1st EP 『SHYBOY - EP』

2025年6月4日（水）配信リリース
01 SHYBOY
02 696936
03 Hot Cake
04 Brother

ライブ情報

初の自主企画開催決定
＜Baby Canta presents 『TOKYO BABY』＞
2025年04月25日（金） ＠渋谷・TOKIO TOKYO
18:30 open /19:00 start
Guest Act：松田今宵/ BILLY BOO


イベント情報

＜FM NORTH WAVE & WESS PRESENTS IMPACT! XXII supported by アルキタ＞
2025年04月19日（土） ＠札幌・Space Art Studio

＜SENDAI MUSIC FUSE 2025＞
2025年06月28日（土） ＠仙台市内6会場

関連リンク

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