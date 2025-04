3人組バンド、Mrs. GREEN APPLEが18日、新たなエンタテインメントメディアとした「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」の立ち上げを発表した。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーとして、6月18日(水)に神奈川・Kアリーナ横浜で開催する。「プライズ(PRIZE)とはまた違う、プレイズ(PRAISE)というスタイル」と打ち出し、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うこの祭典を通じて、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する」と説明した。

初開催には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOといった、多種多様なジャンルの8アーティストを招聘することも併せて発表された。■Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』 コンセプトどこまでも多様で、魅力的なエンタテインメントを。Mrs. GREEN APPLEは新しいエンタテインメントメディアとして、「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」を立ち上げます。それは、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー。プライズ(PRIZE)とはまた違う、プレイズ(PRAISE)というスタイル。お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うこの祭典を通じて、次世代のエンタテインメントコミュニティーの あり方を提唱します。■Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』公演概要日程:2025年6月18日(水)14:30開場/16:00開演 21:30終演予定会場:Kアリーナ横浜料金:VIP SEAT/3万5000円(税込)※公演当日ドレスコードありSS指定席:2万円(税込)S指定席:1万5000円(税込)出演者:Mrs. GREEN APPLE / ATEEZ / 日向坂46 / HY / LE SSERAFIM / M!LK / My Hair is Bad /the engy / TOMOO *表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順