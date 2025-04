歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムで「微博ナイト」に招待されステージに登壇した模様を投稿しました。



【写真を見る】【浜崎あゆみ】微博ナイトで「大家好」中国語と英語でスピーチ “中国のTAたちとアジアツアーで会うのが楽しみ” 笑顔でツアーへの決意



浜崎さんは、ウエストが黒のレースでシースルーになった全身黒のパンツスーツにレザーヒールでステージに登壇。颯爽と大観衆の前で「大家好」と中国語で挨拶して喝采を浴びました。







次いで浜崎さんは英語でスピーチ。 “I am looking forward to see you especially China TA at the venue on my Asia 2025.” (アジアツアーで中国のTAたちに会うのを楽しみにしています)と呼びかけ、微博ナイトへの招待に感謝を述べました。





「2025微博文化交流ナイト」には、日本から中島健人さん・深田恭子さん・山粼賢人さんら、エンタメ界で活躍するスターが招待されました。また、浜崎さんは今月8日にアジアツアーの初回公演を東京で行い、今後は香港・シンガポール・台北と国内6都市を巡ることを明らかにしています。

【担当:芸能情報ステーション】