¤æ¤¿¤Ü¤ó¤¬³¤³°Î±³Ø¤Ø¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¢ª¥«¥Ê¥À¤Ç¸¶Â§³°½Ð¶Ø»ß¤ÎÊÙ¶¯ÄÒ¤±¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏËÁ¸±¤À¡ª¡×
¡¡ËÁ¸±²È¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¤¬£±£¸Æü¡¢Î±³Ø½ÐÈ¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢½é¤Îà³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ôá¤Ë¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë£³¤«·î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥Ê¥À¤ØÎ±³Ø¤¹¤ëÍ½Äê¡£½ÐÈ¯Á°Æü¤Î¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡¢£±ÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¹â¹»£²Ç¯À¸¤Ç¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ï½é¤á¤Æ¡£²Æì¡¦ÆáÇÆºß½»¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¹ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢±Ñ²ñÏÃ¤Ï¶ì¼ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖËÜµ¤¤Ç±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÏËÁ¸±¤À¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¸¶Â§¡¢³°½Ð¶Ø»ß¤ÇÊÙ¶¯ÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½µËö¤Ï³°½Ð²ÄÇ½¤Ç¡¢à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î±ÑÍºá¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Î¥¸¥à¤âË¬¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤â¸½ÃÏ¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡¡½ÐÈ¯²ñ¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¼þÎ¹¹Ô¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤Ç¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÀ¾ÅçÍÎ²ð»³¡ÊÀ¾ÅçÍÎ²ð¡Ë¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜ°ì¿Í¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤é¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡ÖËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£