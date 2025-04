Gリーグの2024-25ファーストチームなど表彰…渡米1年目の河村勇輝は選出ならず

4月18日(現地時間17日、日付は以下同)、2024-25シーズンのGリーグファーストチームと個人表彰者が発表された。

ファーストチームは、JD・デイビソン(メイン・セルティックス)、オスカー・シブエ(ソルトレイクシティ・スターズ) 、マック・マクラング(オセオラ・マジック)、ジェイレン・ノーウェル(キャピタルシティ・ゴーゴー) 、マラカイ・フリン(オースティン・スパーズ)の5名が選出された。

MVPはファーストチームにも名を連ねているデイビソンが受賞した。今シーズンは30試合に出場し、1試合平均25.1得点5.2リバウンド7.5アシスト1.4スティールと堂々たる成績を残している。

その他にもルーキー・オブ・ザ・イヤーにはトレイ・アレクサンダー(ピッズ・ゴールド)、ディフェンシブ・プレイヤーオブ・ザ・イヤーにはブラクストン・キー(サンタクルーズ・ウォリアーズ)など様々な賞が発表された。

なお、日本人4人目のNBA選手である河村勇輝(メンフィス・ハッスル)は個人賞受賞ならず。渡米1年目のGリーグでのスタッツは、24試合に出場し、1試合平均31分のプレータイム、12.4得点2.7リバウンド7.8アシスト1.1スティールだった。

河村個人としての受賞はなかったものの、最近では16日(現地時間15日)にNBA公式SNSから発表された『The State Farm Assist of the week』にて、河村の“ビハインド・ザ・ヘッドパス”が紹介され話題を呼んでいる。渡米1年目から2Way契約選手として存在感は示した。

The @StateFarm Assists of the Week! #StateFarmAssists pic.twitter.com/bJQrCbNPWK

- NBA (@NBA) April 14, 2025