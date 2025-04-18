夏フェス『京都大作戦2025』第2弾発表 一挙19組が追加、2DAYSの日割りも…残るは2組【第1弾含め一覧】
ロックバンド・10-FEETが企画する夏の音楽フェス『京都大作戦2025』が、7月5日・6日に京都府立館山城総合運動公園で開催されることになり、18日、第2弾出演アーティストが発表された。
【画像】『京都大作戦2025』出演アーティスト＆日割りの図
今回、あらたに19組が追加され、日割りも一挙発表。残す未発表は「源氏ノ舞台」に出演する2組のみとなった。
■『京都大作戦2025 〜暑さも雨もお茶のこ祭祭〜 MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the heat or rain〜』
2025年7月5日（土）・6日（日）午前9時30分開場／11時開演
会場：京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ（京都府宇治市）
※雨天決行／荒天中止
・7月5日 源氏ノ舞台
Age Factory
Ken Yokoyama（NEW）
SUPER BEAVER（NEW）
dustbox
10-FEET
MAN WITH A MISSION（NEW）
ROTTENGRAFFTY
and more...
・7月5日 牛若ノ舞台
INKYMAP（NEW）
おとぼけビ〜バ〜（NEW）
カライドスコープ（NEW）
KUZIRA（NEW）
the 奥歯's（NEW）
SPARK!!SOUND!!SHOW!!（NEW）
RAINCOVER（NEW）
・7月6日 源氏ノ舞台
ELLEGARDEN（NEW）
SiM
SHANK
10-FEET
Dragon Ash
バックドロップシンデレラ（NEW）
BRAHMAN
and more...
・7月6日 牛若ノ舞台
KOTORI（NEW）
THE BAWDIES（NEW）
SHADOWS（NEW）
SKA FREAKS（NEW）
STOMPIN' BIRD（NEW）
NUBO（NEW）
Brown Basket（NEW）
※50音順
※10-FEETは2日間とも出演
【画像】『京都大作戦2025』出演アーティスト＆日割りの図
今回、あらたに19組が追加され、日割りも一挙発表。残す未発表は「源氏ノ舞台」に出演する2組のみとなった。
■『京都大作戦2025 〜暑さも雨もお茶のこ祭祭〜 MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the heat or rain〜』
2025年7月5日（土）・6日（日）午前9時30分開場／11時開演
会場：京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ（京都府宇治市）
※雨天決行／荒天中止
Age Factory
Ken Yokoyama（NEW）
SUPER BEAVER（NEW）
dustbox
10-FEET
MAN WITH A MISSION（NEW）
ROTTENGRAFFTY
and more...
・7月5日 牛若ノ舞台
INKYMAP（NEW）
おとぼけビ〜バ〜（NEW）
カライドスコープ（NEW）
KUZIRA（NEW）
the 奥歯's（NEW）
SPARK!!SOUND!!SHOW!!（NEW）
RAINCOVER（NEW）
・7月6日 源氏ノ舞台
ELLEGARDEN（NEW）
SiM
SHANK
10-FEET
Dragon Ash
バックドロップシンデレラ（NEW）
BRAHMAN
and more...
・7月6日 牛若ノ舞台
KOTORI（NEW）
THE BAWDIES（NEW）
SHADOWS（NEW）
SKA FREAKS（NEW）
STOMPIN' BIRD（NEW）
NUBO（NEW）
Brown Basket（NEW）
※50音順
※10-FEETは2日間とも出演