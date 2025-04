ロックバンド・10-FEETが企画する夏の音楽フェス『京都大作戦2025』が、7月5日・6日に京都府立館山城総合運動公園で開催されることになり、18日、第2弾出演アーティストが発表された。今回、あらたに19組が追加され、日割りも一挙発表。残す未発表は「源氏ノ舞台」に出演する2組のみとなった。■『京都大作戦2025 〜暑さも雨もお茶のこ祭祭〜 MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the heat or rain〜』2025年7月5日(土)・6日(日)午前9時30分開場/11時開演会場:京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ(京都府宇治市)※雨天決行/荒天中止

・7月5日 源氏ノ舞台Age FactoryKen Yokoyama(NEW)SUPER BEAVER(NEW)dustbox10-FEETMAN WITH A MISSION(NEW)ROTTENGRAFFTYand more...・7月5日 牛若ノ舞台INKYMAP(NEW)おとぼけビ〜バ〜(NEW)カライドスコープ(NEW)KUZIRA(NEW)the 奥歯's(NEW)SPARK!!SOUND!!SHOW!!(NEW)RAINCOVER(NEW)・7月6日 源氏ノ舞台ELLEGARDEN(NEW)SiMSHANK10-FEETDragon Ashバックドロップシンデレラ(NEW)BRAHMANand more...・7月6日 牛若ノ舞台KOTORI(NEW)THE BAWDIES(NEW)SHADOWS(NEW)SKA FREAKS(NEW)STOMPIN' BIRD(NEW)NUBO(NEW)Brown Basket(NEW)※50音順※10-FEETは2日間とも出演