SKY-HIが白濱亜嵐（GENERATIONS）の本音にDIVE！“続ける苦しさ”と“やり通す覚悟”を語る

■SKY-HIがナビゲーターを務めるJ-WAVE(81.3FM)『DIVE TO THE NEW WORLD』に、GENERATIONSの白濱亜嵐がゲスト出演!

SKY-HIがナビゲーターを務める、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)の番組『DIVE TO THE NEW WORLD』(毎週土曜23時~)の4月26日放送回に、GENERATIONSの白濱亜嵐がゲスト出演する。

『DIVE TO THE NEW WORLD』は、SKY-HIがゲストの本音にDIVE(飛び込む)するプログラム。

これまで何度も顔を合わせてきたふたりだが、実はじっくり向き合って言葉を交わすのは今回が初めて。

バス一台で全国を回るストリートライブ“夢者修行”から、2017年春にマカオ、ロサンゼルス、ニューヨークの世界4都市で開催した2度目のワールドツアー『GENERATIONS from EXILE TRIBE WORLD TOUR 2017 ~SPEEDSTER~』、そして今、ダンス、DJ、トラックメイクまで突き進むその裏にあった、白濱亜嵐の“続ける苦しさ”と“やり通す覚悟”とは?

ぜひオンエアをチェックしよう。

なお、放送はradikoアプリからも聴くことが可能。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取が可能となる。

番組情報

『DIVE TO THE NEW WORLD』

04/26(土)23:00~23:54

放送局:J-WAVE、FM802

ナビゲーター:SKY-HI

ゲスト:白濱亜嵐(GENERATIONS)

リリース情報

2025.02.03 ON SALE

GENERATIONS

DIGITAL SINGLE 「True or Doubt」

2025.03.03 ON SALE

GENERATIONS

DIGITAL SINGLE「気づいたことは」

2025.04.07 ON SALE

GENERATIONS

DIGITAL SINGLE「Two Steps Back」

※『PRODUCE 6IX COLORS』第3弾/白濱亜嵐プロデュース楽曲

