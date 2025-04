閃魂(ShiningSoul)の初海外展開！GloriousSoul

閃魂(ShiningSoul)は、海外ブランド「GloriousSoul」を立ち上げ、日本市場への進出を発表しました。

閃魂(ShiningSoul)は、海外ブランド「GloriousSoul」を立ち上げ、日本市場への進出を発表。

今回は海外展開の主力製品として、大人気スマートフォンゲーム『IdentityV 第五人格』の公式ライセンスを取得して、カードコレクション『IdentityV 第五人格』の「時の軌跡」シリーズ第一弾プレミアム版を展開することになりました。

『IdentityV 第五人格』は日本市場で高い人気を誇り、カード製品を含む関連商品は現地の若者層にとって定番の消費行動となっています。

今回の閃魂(ShiningSoul)と『IdentityV 第五人格』のIP連携は、同社のグローバル戦略における重要な一歩であり、「GloriousSoul」ブランドも世界展開のシンボルとして位置付けられています。

■高品質のIPが若者層のトレンドを牽引

中国の文創(文化クリエイティブ)ブランド「閃魂(ShiningSoul)」の名を耳にしたことがなくとも、同社のトレーディングカード製品は主要都市のショッピングモールからコンビニ、ホビーショップまで幅広く流通しています。

現在、トレーディングカードは若者層の間で爆発的な人気を博すエンターテインメント形態へと進化しました。

収集価値・ソーシャル機能・娯楽性を兼ね備えた製品特性が現代の若者層の消費習慣に適合し、各種アニメ・ゲームIPとのコラボレーションに加えて、市場規模は年々拡大を続けています。

近年、数多くの関連する文創(文化クリエイティブ)ブランドも次第に頭角を現していて、独創性と品質を両立した製品を展開しました。

閃魂(ShiningSoul)はその中のトッププレイヤーでした。

2024年初頭、閃魂(ShiningSoul)は『IdentityV 第五人格』とのコラボレーションを発表し、「時の軌跡」シリーズコレクションカードをリリースしました。

ゲームIPの熱狂的なファンが関連グッズの人気を牽引し、SNSではカード購入と開封のブームが起きました。

その後、続いて展開した第二弾も市場で良好な反響を獲得しました。

『IdentityV 第五人格』の他、閃魂(ShiningSoul)は二次元オープンワールドアドベンチャーゲーム『原神』ともコラボレーションして、トレーディングカードゲーム(TCG)製品「七聖召喚」対戦カードをリリースしました。

また、お子様たちに大人気の『ペッパピッグ』コレクションカードと『パーティーアニマルズ』コレクションカードも発売後、プレイヤーやユーザーから高い評価を得ています。

これらのIPとの連携を通じて、閃魂(ShiningSoul)は業界での評判を獲得しただけでなく、多くのブランドリソースを蓄積してきました。

Tencent(テンセント)、NetEase(NetEase Games)、miHoYo(ミホヨ)、Riot Games(ライオットゲームズ)などの有名企業との提携を実現しています。

『ペッパピッグ』コレクションカード

そして、閃魂(ShiningSoul)の次の注目製品は、『リーグ・オブ・レジェンド』の世界観を基盤とした新作トレーディングカードゲーム(TCG)『Project K』でした。

この十年にわたり世界的に人気を博したMOBAゲームは、面白いゲームプレイと豊富なeスポーツ大会を通じて、多くの忠実なユーザーを獲得しています。

『リーグ・オブ・レジェンド』のIPを活用した関連グッズも非常に人気があり、『Project K』は『リーグ・オブ・レジェンド』初の実体カード製品として、プレイヤーからの期待は言うまでもなく、閃魂(ShiningSoul)にとって、これもまた実力を発揮する絶好なチャンスです。

分かるように、新興の文創(文化クリエイティブ)ブランドとして、閃魂(ShiningSoul)はIP連動や関連製品の創作において優れた実力を有しています。

これらのIP成功事例は、まさにそのことを証明しています。

■感情を託す媒体からトレンドの象徴へ

現在、カードは単なるゲームやアニメの範疇を超え、異文化間コミュニケーションの媒体として進化し、ファンの感情を託す存在となっています。

また、二次元文化との結び付きもさらに深まっています。

この現象は、ゲームやアニメがより普及している日本で特に顕著です。

『ポケモン』や『遊☆戯☆王』などは、多くの子供たちにとって幼少期のアニメや漫画の入門作品で、心に計り知れない感情を宿しています。

そして、世代を超えて受け継がれたカード製品は、アニメや漫画と彼らとの感情の伝達者となっています。

日本玩具協会が発表した「2023年度日本玩具市場調査報告書」によると、2023年の日本カード市場の売上高は2,774億2,900万円(約131億5,000万人民元)に達し、前年比18.1%の増加を記録しました。

日本における深いカード文化の基盤を背景に、コレクションカードやトレーディングカードゲーム(TCG)対戦用カードはともに旺盛な市場需要を示し、持続的な発展傾向が見られます。

今、インターネットの急速な発展に伴い、日本のプレイヤーにはより多くの選択肢が生まれ、中国のゲームやアニメ作品が益々注目され、受け入れられるようになっています。

『IdentityV 第五人格』もその一つです。

この非対称対戦型マルチプレイゲームは日本でリリースされてから長年にわたり、非常に高い人気を維持しています。

プレイヤーがIPに対して持つ認知度と受容度は、自然とその関連グッズにも広がっています。

そのため、今回閃魂(ShiningSoul)が海外展開する主力製品であるカードコレクション『IdentityV 第五人格』「時の軌跡」シリーズは、この点で十分な強みを持っています。

『IdentityV 第五人格』「時の軌跡」

もちろん、プレイヤーに商品を購入してもらうためには、製品の品質が何よりも重要です。

閃魂(ShiningSoul)が持つホログラム3Dやレーザー彫刻加工、精密なコールドフォイルやリバースUV印刷を駆使し、コレクションカード「時の軌跡」シリーズ第一弾プレミアム版は、制作においてまさに「完璧を追求する」と言えるものです。

SR衣装(SR)のカードは感温加工を採用しており、ハンターとサバイバーは異なる感温エリアがデザインされており、まるで小さなおまけのように、プレイヤーが発見するのを待っています。

UR衣装-ステンドグラス(SP)のカードは、教会のステンドグラスをテーマにコンセプトデザインされ、カードのUIや画質が大幅にアップグレードされています。

そして幻想の夢(SE)のカードは、閃魂(ShiningSoul)が複数の人気イラストレーターと協力し、童話をテーマにキャラクターをリメイクしたもので、プレイヤーは独特の画風を楽しむだけでなく、専属の箔押しサインも入手できます。

『IdentityV 第五人格』「時の軌跡」シリーズコレクションカード

IPの観点から見ると、『IdentityV 第五人格』のIPを持つ「時の軌跡」は、明らかに多くのプレイヤーの注目を集めることができます。

そして、品質の面から見ても、このコレクションカードはプレミアム版という称号に相応しいものです。

日本を海外進出の第一歩とし、「時の軌跡」で日本ユーザーを開拓する閃魂(ShiningSoul)の海外デビューは、的を射た巧妙な選択でした。

『IdentityV 第五人格』が日本市場で持つ強力なIPの影響力、そして現地の若い消費者がコレクションカードに寄せる旺盛な需要を背景に、「時の軌跡」シリーズは日本ユーザーの注目と共感を迅速に引き出すことが期待されています。

この選択は、閃魂(ShiningSoul)が日本市場で足場を固めるための堅実な基盤を築くだけでなく、今後の『Project K』や『原神』の「七聖召喚」といった他のIP製品の海外展開にも有利に働き、閃魂(ShiningSoul)がブランドのグローバル化を段階的に実現するのに役立つと考えられます。

