駅前2分で“未来の住まい”を体感！新所沢住宅公園

サンフジ企画は、2025年4月26日(土)に埼玉県所沢市に「新所沢住宅公園」をグランドオープン。

新所沢駅東口から徒歩2分という好立地に、最新設備や多彩なデザインを備えた10棟のモデルハウスが集結。

住まいづくりを考えるすべての方に、“駅前から始まる暮らしの未来”を提案します。

■なぜ「新所沢住宅公園」が注目されるのか

【駅前立地×所沢市エリアの盛り上がり】

所沢市エリア全体では近年、まちづくりの機運が高まっています。

特に所沢駅周辺の再開発が注目されがちですが、「新所沢」駅周辺エリアも駅前利便性を備え、落ち着いた住環境を両立できる点で注目度が増しています。

こうした地域ニーズの高まりを背景に、今回の「新所沢住宅公園」は好立地を最大限に生かした情報発信拠点として開設されることとなりました。

【地域経済活性化とコミュニティへの貢献】

住宅展示場は単なるモデルハウスの集合体ではなく、地域のコミュニティ活性化にも寄与します。

駅前立地に新たな住宅展示場を構えることで、周辺商業施設への回遊や地元企業とのコラボイベントなど、地域との連携を深める役割を担います。

所沢市全体が盛り上がる中で、新所沢駅前エリアにも新たなにぎわいを創出し、まちづくりに貢献していきます。

■新所沢住宅公園の全貌

【10棟の最新モデルハウスが集結】

グランドオープンする「新所沢住宅公園」には様々な住宅メーカーが参加。

高い断熱性能を備えた省エネ住宅や、最新のIoT・スマートホーム技術を体感できるモデルハウス、こだわりのデザイン住宅など、多彩なコンセプトを持つ10棟が一堂にそろいます。

これにより、来場者は複数の住宅ブランドを“同時に比較検討”できる利便性を得られます。

なお、4月26日のグランドオープン時点では4棟が完成・公開予定となり、残りの6棟は建築現場を見ることができ、順次オープンを予定しています。

少しずつ増えていくモデルハウスのラインアップにより、今後も継続的に新たな住まいの可能性を体感していただけます。

【ファミリーからハイグレード層まで幅広く対応】

ターゲットは新築や建て替えを考える子育て世帯や二世帯住宅を検討する方々、さらにハイグレード・最新設備に興味のある層まで幅広く想定。

駅チカの利便性や商業施設との近さから、住宅検討の初期段階でも気軽に足を運べる点が魅力です。

また、昨今の住宅ローン金利上昇や資材価格高騰といった環境変化の中でも、質の高い住まいを提供し続けるため、各メーカーが最新技術やノウハウを注ぎ込んだ多彩な住宅を提案しています。

■どのように体験できるのか

【複数ブランドの家づくりを“ワンストップ”で見比べる】

「新所沢住宅公園」では、各住宅メーカーが最新の設計技術やデザイン性を駆使したモデルハウスを出展。

会場では専門スタッフの説明を一度に聞きながら、プランや性能、コストなどを具体的に比較検討できます。

複数の住宅ショールームを個別に巡る手間が省け、効率的に理想の住まいに近づくことが可能です。

【駅近×商業施設隣接による回遊性・集客力】

新所沢駅東口から徒歩2分という立地は、商業施設との“ハシゴ利用”を促し、幅広い層の来場を見込めます。

買い物ついでや休日レジャーとして立ち寄りやすく、よりカジュアルに住宅展示場を体感できる点が大きな特長です。

【イベントや地域連携で“楽しむ”住宅展示場へ】

インフォメーションハウスや共用スペースでは、子育て世帯向けのワークショップや、地域住民が参加しやすいコミュニティイベントを定期的に開催予定。

住まいの情報収集だけでなく、家族みんなが楽しめるエンタメ要素を取り入れることで、“また来たい”と思っていただけるような展示場づくりを目指します。

■今後の展望と可能性

【“駅前×暮らし×未来”をつなぐゲートウェイとして】

「新所沢住宅公園」では、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や最新の耐震・省エネ技術など、“未来の住まい”を実際に体感できる場を提供します。

今後も時代のトレンドを踏まえた住まいの進化を発信し、地域の住宅検討者だけでなく、未来の住まいに興味があるすべての方にとって価値のある場所となることを目指します。

【“街のショーケース”としての連携強化】

地域の商業施設や自治体、企業との連携をさらに深めることで、住宅展示場が街のショーケースとして機能する可能性は大きく広がります。

周辺施設との合同イベントやスタンプラリーなどを企画し、街全体の魅力を高めながら、暮らしの情報発信地としての役割を担っていきます。

■4月26日グランドオープン!“ワクワクしながら最先端の住宅を体感できる場”へ

「新所沢住宅公園」は、これまで培ってきた総合住宅展示場の運営ノウハウに基づき、住まいを検討する方々へ“ワクワクしながら最先端の住宅を体感できる場”を創造します。

4月26日のグランドオープンに向けて、各メーカーのモデルハウスやイベントも着々と準備を進めています。

ぜひこの機会に、新しい暮らしの可能性を発見するため、「新所沢住宅公園」へ足をお運びください。

