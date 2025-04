大阪・関西万博が開幕した。4月中、ゴールデンウィークのイベントをまとめる。ORICON NEWSセレクトによる週末・近日の注目イベント、近日のナショナルデー/スペシャルデーなどをまとめる。万博会場内のイベントは、入場券のほか、別料金不要。予約・抽選があるほか、自由に観覧できるものも多数。■4月19日(土)午後0時30分〜【音楽】ポップザウルス&ポップ☆スター ジョイントコンサート~POP’n POP 大阪・関西万博~ダウン症を持つメンバーで構成されるアンサンブルユニットによる演奏。東ゲートゾーン ポップアップステージ 東外

午後0時45分〜【音楽】みんなで打楽器即興演奏!「ドラムサークル」円形に並べた太鼓をたたいて遊ぶ「ドラムサークル」に参加できる。西ゲートゾーン ポップアップステージ 西午後2時〜【伝統芸能・音楽】UTURE OF LIFE いのちの未来 オープニングパフォーマンス日本を代表する伝統芸能として能、文楽の特別公演と、現代のポップミュージックからm-flo出演のライブイベントを実施。フューチャーライフゾーン EXPO アリーナ「Matsuri」出演:m-floほか午後2時〜【落語】〜繁昌亭がやってきた!〜笑って健康!リボーン寄席東ゲートゾーン 大阪ヘルスケアパビリオン出演:桂米紫、桂かい枝、桂三幸ほか(予定)午後6時30分〜【音楽】音楽で元気に!在阪オーケストラメンバーによる金管アンサンブルの夕べ東ゲートゾーン 大阪ヘルスケアパビリオン出演:大阪交響楽団 西谷良彦、川口紗梨、中橋慶子、矢巻正輝、柳瀬陸午後7時〜【音楽】ヘリテージ伝統文化青少年協会ハンガリーの民俗文化やカルパチア盆地の芸術教育を発信するパフォーマンス。東ゲートゾーン ポップアップステージ 東外■4月20日(日)午前10時15分〜【音楽】チンドンパフォーマンス神戸大学のサークル活動の一環として「チンドン屋」をやっている、日本で唯一のチンドン屋サークルのパフォーマンス。コネクティングゾーン ポップアップステージ 北午前10時15分〜【音楽】パスウェイ トゥ ウェルネス「Pathway to Wellness」は、グレナダ発の旅。ドラマ、太鼓、そしてカリブ文化を通して、健康と癒しを探る。エンパワーリングゾーン ポップアップステージ 東内午後1時〜【音楽】LEEO 届け世界へ絆の調べ 響け心に竹の音色日本、インドネシア、アニメ、海外の楽曲などを総勢20人ほどのメンバーがひとり一音の楽器アンクロンを手持ちし、音をつなげて演奏。東ゲートゾーン ポップアップステージ 東外午後2時〜【落語】〜繁昌亭がやってきた!〜笑って健康!リボーン寄席東ゲートゾーン 大阪ヘルスケアパビリオン出演:桂米紫、桂かい枝、桂三幸ほか(予定)午後3時30分〜【演劇】かみしばい万博博覧会超アナログエンターテイメントの紙芝居を披露。エンパワーリングゾーン ポップアップステージ 東内午後6時20分〜【音楽】世界の愛と平和を歌おう!ゴスペルコンサート「Katsu Shijima & The Faith Mass Choi(フェイスマスクワイア)/Jacoo Gospel Singers」パワフルなゴスペルミュージックの歌唱を通し、聴く人・歌う人ともに生きる力をエンパワメント。東ゲートゾーン ポップアップステージ 東外午後6時30分〜【音楽】アントニオ・ピーニョ・バルガス (ピアノコンサート)ポルトガルのピアニスト・作曲家アントニオ・ピーニョ・バルガスのコンサート。エンパワーリングゾーン フェスティバル・ステーション午後6時30分〜【音楽】音楽で元気に!在阪オーケストラメンバーによる金管アンサンブルの夕べ東ゲートゾーン 大阪ヘルスケアパビリオン。出演:大阪交響楽団 西谷良彦、川口紗梨、中橋慶子、矢巻正輝、柳瀬陸開催中〜4月20日(日)まで【テレビ】TBSキッズアトラクション『SASUKE』『世界陸上』体験(4月20日まで、随時)西ゲートゾーン EXPO メッセ「WASSE」4月19日(土)日置将士、森本裕介、宮岡良丞4月20日(日)山本良幸、日置将士、山田勝己、森本裕介、宮岡良丞【ドラマ】『SHOGUN 将軍』甲冑・衣装特別展(4月20日まで、随時)西ゲートゾーン EXPO メッセ「WASSE」■ゴールデンウィークの注目イベント4月26日・27日 株式会社エントリーpresents Japan Expo Paris in Osaka 20254月29日 EXPO 2025 LDH DAY SPECIAL “Jr.EXILE LIVE!”4月29日〜5月1日 未来へのOne Step!〜世界を結ぶ愛の歌声〜4月30日〜5月2日 クールジャパンショーケース/アニメ・マンガ ツーリズム フェスティバル■各国・地域のナショナルデー/スペシャルデー4月13日(日)トルクメニスタン4月18日(金)トンガ4月19日(土)グレナダ4月21日(月)ボリビア4月22日(火)スイス4月23日(水)トルコ4月24日(木)デンマーク4月27日(日)ガイアナ4月28日(月)パラオ4月29日(火)チャド※2025年4月18日現在