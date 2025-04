『スター・ウォーズ』屈指の人気キャラクター、ダース・モールの単独アニメシリーズ「スター・ウォーズ:モール シャドウ・ロード(原題:Star Wars: Maul - Shadow Lord)」が新たに制作されることがわかった。開催中のイベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にてサプライズ発表された。

Maul - Shadow Lord, a Star Wars Original series, arrives on in 2026. - Star Wars (@starwars)

舞台はクローン戦争後、ダース・モールが帝国の支配下にない惑星で自身の犯罪シンジケート再建を目指す内容という。

Sam Witwer has surprised fans at the Lucasfilm Animation 20th anniversary panel. - Star Wars (@starwars)

アニメ「スター・ウォーズ クローン・ウォーズ」や「スター・ウォーズ 反乱者たち」でダース・モール役声優を務めるサム・ウィットワーが続投する。ウィットワーは「セレブレーション ジャパン 2025」のステージに登場し、パネルイベントのモデレーターを務めるなどファンの喝采を浴びた。

『スター・ウォーズ 反乱者たち』 にて見放題独占配信中 (C)2025 Lucasfilm Ltd. TOKYO, JAPAN - APRIL 18: Sam Witwer poses for a photo backstage during Star Wars Celebration Japan Day 1 on April 18, 2025 in Chiba, Japan. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images for Disney)

「スター・ウォーズ:モール シャドウ・ロードは2026年にディズニープラスで配信予定。