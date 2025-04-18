Ê¿Æü14»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¡ÖËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¡Ä¡×J£³¼ó°ÌFCÂçºå¤Ç£²È¯¤ÎÀ¾Â¼¿¿µ§¤¬°ÂÅÈ¡ÖÏÂ²Î»³¤È¤¤¤¦ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡J£³¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄFCÂçºå¤¬£´·î18Æü¡¢Âè10Àá¤Ç¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÈÏÂ²Î»³¸©Î©µª»°°æ»û¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£³«»Ï£¹Ê¬¤Ë²¼ÀîÂÀÍÛ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿·²ÇÏ¤¬¡¢45¡Ü£±Ê¬¤Ë»³ÃæÆ×´õ¤¬²ÃÅÀ¤·£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢FCÂçºå¤Ï65Ê¬¤ËÌÚ¾¢µ®Âç¡¢72Ê¬¤ËÅçÅÄÂó³¤¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢90¡Ü£±Ê¬¤Ë·²ÇÏ¤¬¶Ì¾ëÂç»Ö¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¡£¤½¤Î£±Ê¬¸å¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿FCÂçºå¤ÎÀ¾Â¼¿¿µ§¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËµÕÅ¾ÃÆ¤òÃ¥¼è¡££´¡Ý£³¤ÇFCÂçºå¤¬·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À¾Â¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£²¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï14»þ£³Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÊ¿Æü¤Ë£²»þ¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¡ØDAZN¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÂ²Î»³¤È¤¤¤¦ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡FCÂçºå¤Ï10»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢£·¾¡£±Ê¬¤±£²ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ22¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡»î¹ç¤Ï·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£³«»Ï£¹Ê¬¤Ë²¼ÀîÂÀÍÛ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿·²ÇÏ¤¬¡¢45¡Ü£±Ê¬¤Ë»³ÃæÆ×´õ¤¬²ÃÅÀ¤·£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢FCÂçºå¤Ï65Ê¬¤ËÌÚ¾¢µ®Âç¡¢72Ê¬¤ËÅçÅÄÂó³¤¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢90¡Ü£±Ê¬¤Ë·²ÇÏ¤¬¶Ì¾ëÂç»Ö¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¡£¤½¤Î£±Ê¬¸å¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿FCÂçºå¤ÎÀ¾Â¼¿¿µ§¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËµÕÅ¾ÃÆ¤òÃ¥¼è¡££´¡Ý£³¤ÇFCÂçºå¤¬·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À¾Â¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£²¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï14»þ£³Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡FCÂçºå¤Ï10»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢£·¾¡£±Ê¬¤±£²ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ22¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô