¥Ê¥¤¥ÄÅÚ²°¤Ë¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ç1ÈÖ½¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¡¡°¦±ì²È¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¼ÇÂçÊå¡Ê41¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÀî²È¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÊ±ì¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ç¤Ï¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤Ç¡Ö¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ë¡Èº£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿Á´Éô¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ç1ÈÖ½¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×ÅÚ²°¿Ç·¤«¤é¤â²áµî¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²ó¸Ü¡£Æ±¤¸¤¯°¦±ì²È¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡ÖÃæÀî²È¡×¹ä¤â¡Ö·ë¹½¥¥Ä¥¤¤ÎµÛ¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¿¤Ð¤³¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎéÆó¤«¤é¡ÖµÛ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö²È¤ÎÃæ¤â¤À¤¤¤ÖÀÎ¤«¤é¡Ä»Ò¶¡¤Ç¤¤ëÁ´Á³Á°¤«¤éµÛ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¼Ç²È¤Ç¤ÏÁ´¼¼¶Ø±ì¤ÎÙÝ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡Öº£¤â¡¢ÃóÎØ¾ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ¼¤Ã¤³¤ÇµÛ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤È¤«¤â¡¢¤¿¤Ð¤³µÛ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÃµ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È°¦±ì²È¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¹ä¤Ï¡Ö°ì½ï¡£¤½¤ì°ì½ï¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÆ±°Õ¡£ÎéÆó¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È²£¤Ë¤ª¤ë¤ä¤ó¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÁêÊý¤Î¤È¤â¤·¤²¤Ï¡Ö²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ëã¿ý¹¥¤¤À¤«¤é¤«¤â¡£ÊÌ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£