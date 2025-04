最近、米国で評判を呼んでいるのが、老舗家電メーカーのあるキャンペーン。米国人のハートに訴えかけるポイントは、「レトロ」と「モダン」なのかもしれません。

「フリッジデア(Frigidaire)」は、100年以上の歴史を誇る、米国を代表する家電メーカーです。そんな同社が先日始めたのが、「Daire to Expect More(あえてより多くを求める)」キャンペーン。

わずか10秒ほどの動画は、フリッジデアの歴史を感じさせる1950年代の家庭のキッチンから、現代のキッチンへ、いつの間にか台所がアップデートされ、キッチンの中心にあった冷蔵庫も最新のものになっている……というストーリー。

ブランド名の一部の「デア(Daire)」と「dare to(〜に挑戦する、あえて〜する)」を掛けて、「Daire to Evolve(進化する)」「Daire to Think Big(大きく考える)」「Daire to Maximize(最大化する)」「Daire to Be Versatile(多用途になる)」のシリーズで、冷蔵庫が人々の生活に寄り添いながら進化していることを表現しています。

フリッジデアの歴史と進化、そして人々の暮らしに密接な存在であることを、感覚的にもわかりやすくアピールしたこのキャンペーン。過去のキャンペーンと比較して、視聴者からより強い共感を呼んでいることが調査で明らかになっています。見ている人の心が思わず揺さぶられるようなストーリーテリングが、その要因のようです。

また、レトロとモダンが心地よく融合しているところも、ノスタルジックなデザインが好きな人と、最新テクノロジー派の両方の興味を引いている理由かもしれません。

