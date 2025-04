東京ディズニーリゾートに「SUNNY SUNNY Summer」をテーマにしたグッズが登場!

ミッキーマウスと仲間たちがビーチで夏を楽しむ姿がデザインされたグッズが多数ラインナップされます☆

東京ディズニーリゾート「SUNNY SUNNY Summer」グッズ・お土産

発売日:2025年6月5日(木)

販売店舗:

・東京ディズニーランド グランドエンポーリアム

・東京ディズニーシー タワー・オブ・テラー・メモラビリア

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)。詳しくは東京ディズニーリゾートオフィシャルウェブサイトを確認ください

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに、「ミッキーマウス」と仲間たちがビーチで夏を楽しむ姿がデザインされたグッズが登場。

アイスを食べたりドライブしたり、フラミンゴと新しい出会いもあったりと、夏を楽しむ姿がデザインされています。

パークやおうちで、思いっきり夏を楽しめるグッズを紹介していきます☆

ポストカード&クリアホルダー

価格:800円

夏を楽しむ「ミッキーマウス」たちをプリントしたポストカードとクリアホルダーのセット。

浮き輪とサングラスを身につけご機嫌な表情の「チップ」と「デール」もプリントされています。

ステーショナリーセット

価格:1,500円

ステッカーやマスキングテープなどをアソートしたステーショナリーセット。

「SUNNY SUNNY Summer」のテーマにぴったりなアートが使用されています。

ペンケース

価格:2,000円

中身が取り出しやすい仕様になったペンケース。

ファスナー部分のピンクがアクセントになっています。

カンバッジセット

価格:600円

内容:1袋 2個入り

全12種類のうちどれか2つが入ったカンバッジセット。

どのデザインが出てくるかは開封するまでのお楽しみです。

ピンバッジセット

価格:2,400円

オープンカーに乗る「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」をデザインしたピンバッジ。

フラミンゴのお顔がインパクト大な浮き輪を身につけた「チップ」と「デール」のピンバッジもセットになっています。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格:1,700円

オープンカーをモチーフにした「ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉」

ボンネットやドアにプリントされた「ミッキーマウス」たちのアートにも注目です。

ファン

価格:2,600円

ほてった体をクールダウンしてくれるファン。

スイッチを入れることでピンクや

オレンジ、

グリーン、

ブルーにライトアップするのもポイントです。

レジャーシート

価格:900円

アウトドアシーンで大活躍してくれるレジャーシート。

折りたたんで収納できるバッグ付きです。

キーチェーン

価格:1個 1,300円 ※ランダム/1箱(全5種)6,500円 ※全種類がそろったセットです

「SUNNY SUNNY Summer」のタグが付いたキーチェーン。

シークレット1種を含む全5種のうち、どれか1つが入っています。

一度に全種類揃うボックスも用意されています。

カチューシャホルダー

価格:1,800円

フラミンゴをデザインした、カチューシャをおしゃれに持ち運びすることができるカチューシャホルダー。

「チップ」と「デール」をプリントしたミニチャーム付きです。

タンブラー

価格:1,200円

トロピカルなお花やフルーツを散りばめたタンブラー。

ブレイクタイムのお供にぴったりなドリンクウェアです。

サマーケット

価格:5,500円

「チップ」や「デール」フラミンゴを大胆にプリントしたサマーケット。

ビーチではしゃぐ「チップ」と「デール」の姿に元気がもらえそうなデザインです。

日焼け止め

価格:1,400円

フルーティーフローラルの香りを閉じ込めた日焼け止め。

お出かけ時のマストアイテムである日焼け止めが「チップ」と「デール」のデザインで登場します。

ワイドバスタオル

価格:3,900円

カラフルなアートが使用されたワイドバスタオル。

夏が来るのが待ち遠しくなる「ミッキー&フレンズ」のアートが使用されています。

ウォッシュタオル

価格:1,100円

夏らしい衣装に身を包んだ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」「ドナルドダック」デザインのウォッシュタオル。

海辺の爽やかなアートを使用した、デイリーに活躍してくれるグッズです。

ミニタオルセット

価格:2,600円

自分用としてはもちろん、お土産にもぴったりなミニタオルセット。

異なるデザインのミニタオル3枚がセットになっています。

Tシャツ1

サイズ・価格:

・100cm〜120cm 2,400円

・130cm〜150cm 2,700円

・S〜LL 3,000円

フロントに”東京ディズニーリゾート”のロゴ、

バックに夏を満喫する「ミッキーマウス」たちを大胆にプリントしたTシャツ。

お友だちや家族とのお揃いコーデが楽しめる、豊富なサイズ展開です。

Tシャツ2

価格:4,300円

サイズ:4,300円

パステルピンクを基調にした、フェミニンなTシャツ。

フロントにフラミンゴと一緒に歩く「チップ」と「デール」

バックにはビーチパラソルやチェア、ヤシの木がプリントされています。

アロハシャツ

サイズ・価格:

・100cm・120cm 3,600円

・140cm 3,900円

・S〜L 4,200円

「チップ」と「デール」やフラミンゴ、夏のモチーフをたっぷり散りばめたアロハシャツ。

100cm・120cm、

140cm

S〜Lサイズから選べます。

ルームウェア

価格:5,000円

サイズ:M・L

Tシャツとパンツがセットになったルームウェア。

大きなアイスクリームと一緒に「チップ」と「デール」がプリントされています。

ファッション用グラス

価格:2,900円

夏らしいカラーに仕上げられたファッション用グラス。

記念撮影にもぴったりな、フォトジェニックなファッションアイテムです。

リストバンド

価格:1,200円

クリア素材を使用したリストバンド。

リュックやバッグに巻いてもかわいいデザインが使用されています。

メガネホルダー

価格:1,600円

シェルやミッキーモチーフなどを取り入れたメガネホルダー。

ホルダー部分には「チップ」と「デール」フラミンゴがプリントされています。

靴下セット

価格:1,600円

サイズ:16cm〜18cm/22cm〜25cm

「ミッキーマウス&ミニーマウス」「チップ&デール」の2足を封入した靴下セット。

足元でも夏気分を盛り上げてくれるグッズです。

ハット

価格:3,600円

キッズサイズ価格:2,900円

「チップ」と「デール」、「SUNNY SUNNY Summer」のロゴを刺繍した、爽やかなカラーのハット。

立体的にデザインされた耳がポイントです。

トートバッグ

価格:5,000円

アイスクリームバスを大胆にプリントしたトートバッグ。

ショルダー、手持ちの2WAYで使えるのも便利です。

夏のバカンスを楽しんでいる「ミッキーマウス」と仲間たちのグッズが多数ラインナップ。

東京ディズニーリゾートにて2025年6月5日より販売が開始される「SUNNY SUNNY Summer」グッズ・お土産の紹介でした☆

©Disney

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

