ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤Ë3¤Ä¤Îµ¿Ìä¡Ä¤Ê¤¼³°³ÑÄã¤á¥¯¥½¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ»°¿¶¡©¤É¤¦¤·¤ÆÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨1³ä5Ê¬Ì¤Ëþ¡©
¡ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.143¤Ï¤Ê¤¼¤«
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö6¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÂçÃ«¡ÖWBCÉÔ»²²Ã¡×¤«¡ÄËÜ¿Í¤Ï¾è¤êµ¤¤â¡ÖÂåÉ½¥µ¥¤¥É¡×¤È¡Ö¥«¥é¥À¡×¤¬Êú¤¨¤ëÂçÌäÂê¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£ÂÇ·â¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ¿Ìä¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡Ê.143¡Ë¤ÎÄã¤µ¤À¡£²¿¤·¤í³«Ëë20»î¹çÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ËÂ³¤¯2ÂÇÀÊÌÜ¤ËÊü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤¬º£µ¨½é¤á¤ÆÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£Â³¤¯»°²ó¤Î3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï2»àÆóÎÝ¤ÎÆÀÅÀµ¡¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤¬ÄãÄ´¤À¡£Á°Æü¤Þ¤ÇÆÀÅÀ·÷¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï·×9ÂÇÀÊ¡£¤½¤Î¤¦¤Á4ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤Ç¡¢·×5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤È¤¤¤¦ÂÇ½ç¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¤Î½øÈ×¤âÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.053¡Ê19ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡Ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ëµå¤òÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë²þÁ±¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆÀÅÀ·÷¤Ç20ÂÇ¿ô17°ÂÂÇ¡ÊÆ±.850¡Ë¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆ±.283¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢68ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¢³°³ÑÄã¤á¥¯¥½¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ»°¿¶¤Ï¤Ê¤¼¤«
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸Þ²ó¤Î4ÂÇÀÊÌÜ¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤½¤¦¤Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢´°Á´¤Ê¥Ü¡¼¥ëµå¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ËÜ¿Í¤Ï¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ê¤¬¤é¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤Î¤À¡£¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÂçÃ«¤¬»ÅÎ±¤á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¹â¤á¤ÎÂ®µå¤Ç¤¹¡£¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡ØÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶¤áÊý¤Ï¹â¤á¤ÎÂ®µå¤ÈÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¤¹¡£Î¾Êý¤È¤âÄÉ¤¤³Ý¤±¤ë¤è¤ê¡¢¹â¤á¤ÎÂ®µå¤ò³Î¼Â¤Ë¤È¤é¤¨¤¿Êý¤¬³ÎÎ¨¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
£Æâ³Ñµå¤ËÂç·¶ºÀ¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«
¡ÖÂçÃ«¤ÏÆâ³Ñ¹¶¤á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Û¾ï¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡£ÂÎ¤ËÅö¤¿¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ÇÂÎ¤òÂç¤¤¯¤Î¤±¤¾¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÎØ¤ò¤«¤±¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ë¤è¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤ÏÆÃÇÉ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡¡¶¯ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê¼ê¤ÎÆâ³Ñ¹¶¤á¤ÏÄêÀÐ¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï6»àµå¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼92°Ì¡Ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥í¥¶¥ì¥Ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ï22¸Ä¤Î»àµå¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ä¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤Î³ä¤Ë¤Ï»àµå¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤â17Æü¸½ºß¡¢¥¼¥í¤À¡£Á°½Ð¤ÎÆÃÇÉ°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£Åê¼ê¤¬¤Ö¤Ä¤±¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Èµå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢Åê¼ê¤¬Æâ³Ñ¤ÎºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Åö¤¿¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤Æâ³Ñµå¤À¤í¤¦¤È¡¢ÂçÃ«¤¬¤è¤±¤¿¤À¤±¤Ç·ã¤·¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤¬Æâ³Ñ¤ÎºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤¨¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ë¤è¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤ÏÍè½ÕWBC¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¾è¤êµ¤¤Ç¤â¡¢¡ÖÂåÉ½¥µ¥¤¥É¡×¤È¡Ö¥«¥é¥À¡×¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢ÂçÃ«¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£