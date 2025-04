『スター・ウォーズ』の人気実写ドラマシリーズ初となる劇場映画『The Mandalorian & Grogu』が、邦題『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』として2026年5月22日に日米同時公開となることが、日本で開催中のイベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」にて発表された。

イベントには、ルーカスフィルムのCEOを務めるキャスリーン・ケネディ、ジョン・ファヴロー監督、ルーカスフィルムの最高クリエイティブ責任者(チーフ・クリエイティブ・オフィサー)を務めるデイヴ・フィローニが登壇。主演のペドロ・パスカル、シガーニー・ウィーバーもサプライズ登場を果たした。

同作は『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)』のその後の世界を舞台とし、孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”とフォースの力を秘めた孤児“グローグー”の絆を描き、世界中で熱狂的なファンを生んだ実写オリジナルドラマシリーズ「マンダロリアン」の劇場版だ。

イベントではジョン・ファヴロー監督がメイキング写真を見せながら映画の撮影も振り返り、「楽しむことを忘れないで毎日仕事をして、皆さんの反応を見て何年もかけてフィードバックするんです。IMAXで撮影するからセットも巨大ですよ」と明かした。

ステージには、ドラマシリーズで人気となった“BDXドロイド”と“ドロイドの小さな修理人アンゼラン人のクリーチャーのオットーが乗るドロイドが登場。二足でステージを自在に駆け回り、監督やデイヴとコミカルなやりとりを披露した。

熱狂と共に迎えられたペドロ・パスカルは、「初めてジョンとデイヴに壁一面に貼られた『マンダロリアン』シーズン1の絵コンテを見せてもらった時のことを思い出します。その時はまだ役をもらってなかったんですが、素晴らしい絵コンテで人々が驚くのはわかっていました」と述懐。新登場となるシガーニー。ウィーバーは「スター・ウォーズ」シリーズに初参加することについて、「本当にラッキーです!こんなにたくさんのファンの皆さんにお会いできてうれしいです」と興奮を語る。「まず、ジョンとデイヴにZOOMミーティングに呼ばれ、映画のために『マンダロリアン』を見てほしいと言われたんです。そして、キャラクターたちに、特にペドロ演じるマンダロリアンに魅了されました。そしてもちろん、グローグーも大好きになりました。皆さんもそうでしょう?私は魅了されてしまったんです」。会場限定では映画の最新映像も上映された。

『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日(金)日米同時公開。