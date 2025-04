2025年5月2日(金)〜5月4日(日・祝)に開催される「大阪コミコン」

「ワーナーブラザース・ディスカバリー」ブースに登場する、先行・限定アイテム情報が公開されました!

大阪コミコン2025「ワーナーブラザース・ディスカバリー」ブース

TM & © WBEI (s25)

名称:大阪コミックコンベンション 2025 (略称:大阪コミコン 2025)

会期:

・2025年5月2日(金)11:00〜19:00

・2025年5月3日(土・祝)10:00〜19:00

・2025年5月4日(日・祝)10:00〜18:00

※開催時間は変更となる可能性があります

会場:インテックス大阪(大阪市住之江区南港北 1-5-102)

ニコラス・ケイジ氏、マッツ・ミケルセン氏、ビル・スカルスガルド氏など、2025年も豪華セレブの参加が決定した「大阪コミコン2025」

憧れのセレブと交流できる日が刻々と近づく中、サイン会や撮影会に何を着て行こうか、思い出にどんなグッズを手に入れようか、そんなワクワクを膨らませている方も多いはずです。

そんな中、毎年多くのファンで賑わう「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」の詳細が発表されました。

今回も、ファン必見の先行・限定グッズが集結しています!

完全新作映画『スーパーマン』グッズ先行販売

映画『スーパーマン 』KV © & TM DC © 2025 WBEI

アメコミヒーローの原点にして、世界中で愛され続けている永遠のヒーロー「スーパーマン」の完全新作映画『スーパーマン』が2025年7月11日(金)に日米同時公開!

圧巻のキャリアを誇るジェームズ・ガン監督が手がけた、DC ユニバースの新たな幕開けとなる作品です。

『スーパーマン』の歴史は1938年に発行されたコミックから始まり、1978年に公開された劇場版『スーパーマン』でその存在が世界中に知れ渡るように。

数々の実写映画化を通じて、希望の象徴として人々の心に明るい光を灯し続けている『スーパーマン』

その新作公開に先がけ、「大阪コミコン2025」にて『スーパーマン』グッズの先行販売が決定しました!

『スーパーマン』キービジュアル入り T シャツやトートバッグ、「スーパーマン」の胸元に輝く<S>マークや頼れる相棒「クリプト」のステッカーやアクリルキーホルダーなど注目のアイテムがずらり勢ぞろい!

さらに特設フォトスポットも設置される予定です。

SUPERMAN Tシャツ(ブラック)

SUPERMAN and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

価格:7,000円

新作映画『スーパーマン』のキービジュアルが大きく入ったTシャツ。

映画公開前にゲットできるチャンスです☆

SUPERMAN Tシャツ(ホワイト)

SUPERMAN and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

価格:7,000円(税込)

「スーパーマン」と相棒の「クリプト」

座ってくつろいでいる後ろ姿が印象的なTシャツです。

SUPERMAN トートバッグ キービジュアル

SUPERMAN and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

価格:2,530円(税込)

ネイビーカラーが「スーパーマン」にぴったりなトートバッグ。

映画のキービジュアルが大きくプリントされています。

SUPERMAN ミニステッカー

SUPERMAN and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

価格:各385円(税込)

種類:全3種

スマートフォンなどのデコレーションにも使えるミニステッカーが3種類ラインナップ。

新作映画『スーパーマン』のキービジュアルのほか、

SUPERMAN and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

「スーパーマン」の象徴「S」マークを大胆にあしらったデザイン、

SUPERMAN and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

マント姿がかわいすぎる「クリプト」も。

全種類集めておきたいステッカーです☆

SUPERMAN アクリルキーホルダー

価格:各770円(税込)

種類:全4種

映画の魅力が詰まったアクリルキーホルダーは、全4種類。

宇宙でくつろぐ「スーパーマン」と「クリプト」のキーホルダーは、「TAKE ME HOME」の文字と合わせた2種類のデザインで登場です。

また、マント姿が無邪気な「クリプト」のアクリルキーホルダーはそのかわいらしさに癒やされます☆

もちろん、キービジュアルのアクリルキーホルダーもラインナップされています。

『バットマン』関連グッズ

『DC』の人気キャラクター「バットマン」とその象徴であるバットシグナルを刺繍であしらったキャップが登場。

そのほかアクスタ、『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』のキービジュアルが大きく入ったTシャツなど、『バットマン』関連グッズをバリエーション豊かに展開されます。

バットマンガ刺繡キャップ バットマン

BATMAN and all related characters and elements Ⓒ & TM DC (s25)

価格:3,850円(税込)

カタカナ表記の「バットマン」がインパクト大!

『バットマンガ』デザインのキャップです。

バットマンガ刺繡キャップ バットシグナル

BATMAN and all related characters and elements Ⓒ & TM DC (s25)

価格:3,850円(税込)

「バットマン」のマークとしておなじみのバットシグナルのキャップ。

シンプルながらも味わい深いデザインです。

バットマンガ アクリルスタンド

BATMAN and all related characters and elements Ⓒ & TM DC (s25)

価格:各770円(税込)

種類:全3種

かつて日本で連載されていた『バットマンガ』デザインのアクリルスタンド。

BATMAN and all related characters and elements Ⓒ & TM DC (s25)

ワンシーンを切り取った躍動感あるイラストのアクリルスタンドが、お部屋に飾れます☆

BATMAN and all related characters and elements Ⓒ & TM DC (s25)

全3種類のデザインがラインナップ。

いずれもカタカナ表記の「バットマン」ロゴが入っています。

バットマンガ Tシャツ

BATMAN and all related characters and elements Ⓒ & TM DC (s25)

ラグランスリーブのTシャツが『バットマンガ』デザインで登場。

カラーもモノクロも趣深い、ファン心くすぐるグッズとなっています。

ニンジャバットマン対ヤクザリーグ Tシャツ

BATMAN NINJA VS YAKUZA LEAGUE and

all related characters and elements © & TM

DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

価格:3,960円(税込)

『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』のキービジュアルが背中に大きくプリントされた、かっこいいTシャツ。

BATMAN NINJA VS YAKUZA LEAGUE and

all related characters and elements © & TM

DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

人気キャラクター「ジョーカー」と「ハーレイ・クイン」の2ショットデザインもラインナップされます☆

Tシャツ キャットウーマン/ジョーカー

キュートでセクシーな「キャットウーマン」のTシャツが登場。

「ジョーカー」のフェイスデザインがインパクトのあるTシャツも。

モノクロのビジュアルとピンクや水色の文字の組み合わせが、ポップでおしゃれです。

『ファンタスティック・ビースト』関連グッズ

大阪コミコンに参加するセレブのグッズももちろんラインナップ!

マッツ・ミケルセン氏が「ゲラート・グリンデルバルド」役を演じた『ファンタスティック・ビースト』からは、ヘアゴムやフォトカード、缶バッジ、カードホルダーなど多彩なグッズが登場します。

ファンタスティックビースト ブラインドヘアゴム

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights © JKR. (s25)

価格:770円(税込)

種類:全5種

※ランダム商品

『ファンタスティック・ビースト』の人気キャラクターたちのヘアゴムです。

大阪コミコンへ来場するマッツ・ミケルセン氏が演じる「ゲラート・グリンデルバルド」をはじめ、主人公の「ニュート・スキャマンダー」、若かりし頃の「アルバス・ダンブルドア」など5種類。

ブラインド商品なので、どのキャラクターが出るかは開けるまでのお楽しみです☆

ファンタスティック・ビースト フォトカードコレクション ゲラート・グリンデルバルド

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights © JKR. (s25)

価格:700円(税込)

種類:全8種

※ランダム商品

「ゲラート・グリンデルバルド」のかっこよさを堪能できるフォトカードコレクション。

全種類集めたくなるグッズです☆

ファンタスティック・ビースト ジュエリー缶バッジ アルバス・ダンブルドア/ゲラート・グリンデルバルド

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights © JKR. (s25)

価格:各880円(税込)

「アルバス・ダンブルドア」と「ゲラート・グリンデルバルド」のジュエリー缶バッジ。

バッグなどに付けて楽しめる、推し活にもぴったりのグッズです☆

ファンタスティック・ビースト フォトシート付きカードホルダー アルバス・ダンブルドア/ゲラート・グリンデルバルド

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights © JKR. (s25)

価格:各2,200円(税込)

フォトシート付きカードホルダーにも「アルバス・ダンブルドア」と「ゲラート・グリンデルバルド」デザインがラインナップ。

ファン必見のキャラクターの魅力溢れるかっこいいグッズとなっています☆

『ハリー・ポッター』シリーズのグッズもラインナップ

人気の『ハリー・ポッター』シリーズからもグッズが登場。

ピースが透明の美しいジグソーパズルは、完成品をすぐに飾れるフレーム付きです。

さらに、「ハリー・ポッター」や「ドラコ・マルフォイ」など、人気キャラクターのブラインドヘアゴムも登場します!

『IT/イット』シリーズ Tシャツ

価格:各3,960円(税込)

大阪コミコンに登場するビル・スカルスガルド氏が主演を務めた『IT/イット』シリーズのグッズもラインナップ。

IT and all related characters and elements © & TM Warner Bros.

Entertainment Inc. © & WBEI. (s25)

IT CHAPTER TWO and all related characters and elements

© & TM Warner Bros. Entertainment Inc. © & TM WBEI. (s25)

「ペニーワイズ」の Tシャツが登場します☆

IT and all related characters and elements © & TM Warner Bros.

Entertainment Inc. © & WBEI. (s25)

IT CHAPTER TWO and all related characters and elements

© & TM Warner Bros. Entertainment Inc. © & TM WBEI. (s25)

普段使いしたくなる、ファン注目のおしゃれなTシャツとなっています。

その他にも映画作品のグッズが登場

大定番の『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ、2024年に40周年を迎えた『グレムリン』のほか、2025年は人気アニメーション『トムとジェリー』『ルーニー・テューンズ』『パワーパフ ガールズ』グッズもラインナップ!

懐かしさとかわいさを兼ね備えたグッズになっています。

新作映画『スーパーマン』や『バットマン』、『ファンタスティック・ビースト』など、人気映画作品のグッズが続々登場!

大阪コミコン 2025「ワーナーブラザース・ディスカバリー」ブースに登場する、先行・限定グッズの紹介でした☆

