¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º·¬ÅÄ²ÂÍ´¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¤Ç³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë

■林修の無茶ぶりに応え、桑田佳祐が即興で“初耳学 感想ソング”を生歌唱!

サザンオールスターズの桑田佳祐が、4月20日22時20分から放送されるMBS/TBS系『日曜日の初耳学』に出演する。

『日曜日の初耳学』は人気塾講師でタレントの林修がMCを務めるトークバラエティ番組。各界のカリスマをゲストに迎え、林ならではの切り口で行われるインタビュー企画「インタビュアー林修」が人気を博している。

今回は、番組史上初の「インタビュアー林修」2週連続企画。トークバラエティにはほとんど出たことがないというサザンオールスターズの桑田が、ロングインタビューでじっくり語る。

第2弾では、楽曲づくりのこだわりやライブへの思いを深掘り。「歌詞はお客さんと我々を結ぶもの」と話す桑田らしく、歌詞にもこだわりが。最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』にも垣間見える、歌詞への想いをじっくり紐解く。そして語った意外な“コンプレックス”とは…?

サザンオールスターズといえば、人々を魅了するライブパフォーマンスもその魅力のひとつ。その中心で観衆を盛り上げ続ける桑田だが、自らを「フロントに立つタイプではない」と語る理由とは?

往年の昭和歌謡50曲以上を熱唱する『ひとり紅白歌合戦』や『THANK YOU SO MUCH』に収録された「神様からの贈り物」の歌詞にも散りばめられた、「歌えば歌うほど偉大さがわかる」という“昭和歌謡”への想いも打ち明ける。

シングル化されていないものの「ライブで歌ううちに“化けた”」という名曲「希望の轍」についてや、最大のヒット曲「TSUNAMI」の裏に隠された葛藤、苦楽を共にしてきたメンバーへの想いなど、初耳情報が次から次に飛び出す。

さらに、芸能界イチのサザンファン・aikoもVTRで登場し、プライベートで通うサザンのライブの魅力を熱く語る。

そんな桑田に林が「トークの感想を歌で表現していただけないか」と無茶ぶり。「こんな要望は受けたことがない」と言いつつ、桑田が即興で生歌唱する“初耳学 感想ソング”にスタジオは大感激。ぜひ、番組をチェックしよう。

(C)MBS

番組情報

MBS/TBS系『日曜日の初耳学』

04/20(日)22:20~23:14

MC:林修

ゲスト:市川紗椰、木嶋真優、小杉竜一(ブラックマヨネーズ)、澤部佑(ハライチ)、中島健人

VTR出演:桑田佳祐(サザンオールスターズ)、aiko

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『日曜日の初耳学』番組サイト

https://www.mbs.jp/mimi/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp