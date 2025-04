「きかんしゃトーマス」×「niko and ...」ヴィンテージ感あふれる80周年記念コラボが登場!

「きかんしゃトーマス」の絵本が初めて出版されてから80年。子どもたちを魅了し続けてきたキャラクターたちが、スタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」とのコラボレーションで、大人も欲しくなるヴィンテージ風デザインのアイテムが誕生。2025年4月16日より公式Webストア「and ST」で先行予約がスタートしている。

「【きかんしゃトーマス】コラボ ウッドスツール(ブルー)」(4950円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ウッドスツール(グリーン)」(4950円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ クッション(アイボリー)」(3520円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ クッション(ブルー)」(3520円)

「【きかんしゃトーマス】マルチクロス」(4950円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ エプロン(ブラウン系)」(3850円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ エプロン(ホワイト系)」(3850円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ティッシュケース(ブラウン系)」(1980円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ティッシュケース(ホワイト系)」(1980円)

「【きかんしゃトーマス】コラボプリントTEE(オフホワイト)」(5500円)

「【きかんしゃトーマス】コラボプリントTEE(カーキ)」(5500円)

「【きかんしゃトーマス】コラボプリントTEE(ブラック)」(5500円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ刺繍キャップ(ブラック)」(3960円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ刺繍キャップ(ブラウン)」(3960円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ刺繍キャップ(ライトブルー)」(3960円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ジャガードトートバッグ(ブルー系)」(3520円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ジャガードトートバッグ(アイボリー系)」(3520円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ビニール傘(ブラウン系)」(1540円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ビニール傘(ホワイト系)」(1540円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ステンレスボトル(アイボリー系)」(2640円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ステンレスボトル(ブルー系)」(2640円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ボトルホルダー(ブラウン系)」(2200円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ ボトルホルダー(ホワイト系)」(2200円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ タオルハンカチ(ブラウン系)」(880円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ タオルハンカチ(ホワイト系)」(880円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ マフラータオル(ホワイト系)」(1650円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ マフラータオル(ブルー系)」(1650円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ 扇子(アイボリー系)」(2640円)

「【きかんしゃトーマス】コラボ 扇子(ブルー系)」(2640円)

「【きかんしゃトーマス】刺繍キーホルダー」(660円)

「きかんしゃトーマス」は、1945年に英国の牧師ウィルバート・オードリーが、病床の息子クリストファーのために物語を作ったことから始まった。その後、絵本「The Railway Series」として出版され、日本では1973年に「汽車のえほん」シリーズとして登場し、2025年で原作出版から80周年を迎えた。今回のコラボレーションは、そんな歴史ある「きかんしゃトーマス」の世界観を「niko and ...」らしいヴィンテージ感のあるデザインで表現。原作絵本からインスピレーションを得た「切手風のスタンプデザイン」、「説明書風デザイン」、「ヴィンテージのマップ風デザイン」の3種類のオリジナルアートワークが、さまざまなアイテムに落とし込まれている。ここからは、懐かしさと新鮮さが同居するコラボコレクションの全ラインナップを見ていこう。■暮らしに溶け込むインテリア&キッチングッズ「【きかんしゃトーマス】コラボ ウッドスツール」(4950円)トーマス(ブルー)とパーシー(グリーン)をモチーフにしたヴィンテージ感あふれるウッドスツール。一つひとつハンドメイドで仕上げられた温かみのある木の質感が、お部屋に優しい雰囲気をプラスする。子どもの椅子としてはもちろん、観葉植物を置くスタンドとしても◎。「【きかんしゃトーマス】コラボ クッション」(3520円)リビングやベッドルームのアクセントになるジャカード織りのクッション。アイボリーとブルーの2色展開で、どちらもヴィンテージ感あふれるグラフィックデザインが魅力。「【きかんしゃトーマス】マルチクロス」(4950円)多用途に使える大判サイズのマルチクロス。ジャカード織りの風合いが魅力で、高級感のある仕上がりになっている。ポスターのように壁に飾ったり、ソファカバーとして使ったり、ピクニックシートにしたりと使い方は自由自在。「【きかんしゃトーマス】コラボ エプロン」(3850円)料理の時間が楽しくなる、ヴィンテージデザインのエプロン。ブラウン系とホワイト系の2色展開で、グラフィックと紐の配色もこだわった大人も大満足のデザイン。家族で色違いをそろえたり、料理好きな人へのプレゼントにも最適。「【きかんしゃトーマス】コラボ ティッシュケース」(1980円)生活感を抑えつつ、インテリアとしても映えるティッシュケース。ハンドル付きなので、テーブルの横や自動車の座席に引っ掛けられる。■大人も着たくなる、スタイリッシュなアパレルライン「【きかんしゃトーマス】コラボプリントTEE」(5500円)原作絵本から着想を得たヴィンテージ感のあるデザインで、大人のカジュアルコーディネートに取り入れやすいTシャツ。オフホワイト、ブラック、カーキの3色展開で、メンズMとLサイズがラインナップ。パパはもちろん、ママもユニセックスに着こなせる。「【きかんしゃトーマス】コラボ刺繍キャップ」(3960円)ブラック(ジェームス)、ブラウン(パーシー)、ライトブルー(トーマス)の3色展開で、カラーごとに異なるキャラクターが刺しゅうされている。ツバ裏にはコラボ感満載の総柄デザインがあしらわれていてるのもポイント。アジャスタブル仕様なのでサイズ調整が可能で、家族でシェアすることもできる。■家族でのおでかけが楽しくなるグッズたち「【きかんしゃトーマス】コラボ ジャガードトートバッグ」(3520円)アイボリー系とブルー系の2色展開で、ジャカード織りの風合い豊かな生地感が魅力のトートバッグ。A4サイズがすっぽり入る大きさで、内ポケット付き。通勤や通学はもちろん、ちょっとしたおでかけやショッピングにも重宝する。「【きかんしゃトーマス】コラボ ビニール傘」(1540円)雨の日が待ち遠しくなる、ヴィンテージデザインのビニール傘。全長84.5×直径102センチのサイズで、しっかりと雨から守ってくれる。「【きかんしゃトーマス】コラボ ステンレスボトル」(2640円)480ミリリットルの程よいサイズのステンレスボトル。フタがコップになるタイプで、保冷・保温機能も備えており(耐熱57度/耐冷9度、6時間後)、オフィスや学校、アウトドアに大活躍。「【きかんしゃトーマス】コラボ ボトルホルダー」(2200円)ドリンクボトルを持ち歩くのに便利なボトルホルダー。肩掛けもできるので両手が空き、アクティブに動けるのがうれしい。フェスやアウトドア、レジャーシーンと、夏のおでかけのマストアイテムになりそう。「【きかんしゃトーマス】コラボ タオルハンカチ」(880円)肌触りのよいコットン素材を使用したタオルハンカチ。25×25センチのコンパクトサイズで、バッグに忍ばせておくのにぴったり。「【きかんしゃトーマス】コラボ マフラータオル」(1650円)「niko and ...」らしいヴィンテージ感あふれるグラフィックが特徴のマフラータオル。縦20×横112センチのサイズで、首に巻いたり、汗を拭いたりと多用途に使えそう。これからの季節のレジャーやスポーツ観戦、アウトドアのおともに。「【きかんしゃトーマス】コラボ 扇子」(2640円)暑い季節の必需品である扇子が、コラボならではのヴィンテージデザインで登場。アイボリー系とブルー系の2色展開で、専用ケース付き。コンパクトに持ち歩けるので、夏のおでかけやレジャーに便利。「【きかんしゃトーマス】刺繍キーホルダー」(660円)立体感のある刺しゅうで原作絵本のアートを表現したキーホルダー。鍵やスマホに付けたり、バッグやポーチのワンポイントとしても活躍。自分用としてはもちろん、ちょっとしたプレゼントにもおすすめ。■豪華プレゼントが当たるキャンペーンも見逃せない!コラボレーションを記念して、豪華なプレゼントキャンペーンも実施される。2025年5月14日(水)の店舗での本発売に合わせて、「niko and ...」公式Xアカウントにて、大井川鐵道のきかんしゃトーマス号乗車チケットと「niko and ...」のオリジナルグッズをセットにしたプレゼントが合計20名に当たるキャンペーンがスタートする。応募方法は簡単3ステップ。「niko and ...」公式Xアカウント(@nikoand)と大井川鐵道公式Xアカウント(@daitetsuSL)をフォローし、対象の投稿をリポストするだけ。「A.お出かけセット」、「B.レジャーセット」、「C.インテリアセット」の3種類あり、抽選で合計20名に当たる。応募期間は2025年5月14日(水)から5月28日(水)23時59分まで。この機会をお見逃しなく!プレゼント内容A. お出かけセット8名 (大井川鐵道のトーマス号乗車チケット1組4名まで / コラボアイテム:ジャガードトート1点)B. レジャーセット8名 (大井川鐵道のトーマス号乗車チケット1組4名まで / コラボアイテム:ステンレスボトル1点)C. インテリアセット4名 (大井川鐵道のトーマス号乗車チケット1組4名まで / コラボアイテム:クッション1点)■ソドー島のレールが店舗に出現!さらに、コラボレーションを記念して「niko and ...」の一部店舗では、ソドー島のレールを店舗床に表現してお出迎え。実施期間は2025年6月15日(日)まで(店舗によって終了日が異なる場合あり)。実施店舗は、TOKYO、mozoワンダーシティ、神戸ハーバーランドumieの3店舗。訪れた際はぜひチェックしてみて。本コレクションは、2025年4月16日より「niko and ...」公式Webストア「and ST(アンドエスティ)」にて先行予約販売がスタートしており、2025年5月14日(水)からは全店舗での本発売も予定されている。子どもの頃に夢中になった「きかんしゃトーマス」を、大人になった今、お気に入りのアイテムとして日常に取り入れてみてはいかが?※予約販売分につきましては、予約上限に達し次第終了となります。※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。※店舗によって発売日が異なる場合がございます。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.