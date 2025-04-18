SanDisk Portable SSD Extreme PRO

開催中のAmazonの「ゴールデンウィーク スマイルSALE」において、SanDisk製品の割引販売が始まっている。SDメモリーカードやポータブルSSDなどが対象に含まれている。

例えば、USB 3.2 Gen 2x2対応の「SanDisk Portable SSD Extreme PRO」（4TB）が、15%OFFで5万円台半ばに。「SDXC UHS-II V60のExtreme Pro」も、256GB版が同じく15％OFFで提供されている。

セール名

Amazon ゴールデンウィーク スマイルSALE

セール期間

2025年4月18日（金）9時00分～4月21日（月）23時59分

対象製品の例

SanDisk Portable SSD Extreme PRO（4TB）

6万5,980円→5万6,000円（15%OFF）

SanDisk Portable SSD Extreme（8TB）

9万3,111円→8万3,778円（10%OFF）

SanDisk Portable SSD（2TB）

2万4,039円→2万333円（15%OFF）

SanDisk CFexpress Type B Extreme Pro（512GB）

3万5,152円→2万8,121円（20%OFF）

SanDisk SDXC UHS-II V60 Extreme Pro（256GB）

1万5,959円→1万3,566円（15%OFF）