¡Öñ»Ò¸¤¤¸¤å¤¦¤Ù¤¨¡×¤¬±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¡Ä¥®¥ç¡¼¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Ü½»¤âPR¡¡Åìµþ·÷¤«¤é°Ü½»¤¹¤ë¤ÈºÇÂç100Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â»Ùµë
ñ»Ò¤Î³¹á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñÍ¿ô¤Îàñ»Ò¤Î³¹á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆÊÌÚ¸©¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¡£
¤½¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢±§ÅÔµÜ±Ø¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Äñ»Ò¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¸¤¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Öñ»Ò¸¤¤¸¤å¤¦¤Ù¤¨¡×¡£
ÆÃµ»¤Ï¡Öñ»Ò¤Î¿©¤Ùº¢¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¡£
³¹¤ÎÀ¼¤Ï¡Ä
¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¾ÝÄ§¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ë
¤³¤Î¡Ö¤¸¤å¤¦¤Ù¤¨¡×¡¢ñ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄPR¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬±§ÅÔµÜ»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¡£
±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ·÷¤«¤é°Ü½»¤¹¤ë¤ÈºÇÂç100Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤«¤éÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤Î³«¶È¤ä»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëCM¤òÊüÁ÷¤·¤¿¸ú²Ì¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢°Ü½»¼Ô¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó14ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤½¤¦¡£
PRÌò¤Î¡Ö¤¸¤å¤¦¤Ù¤¨¡×¤â¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ò¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È2024Ç¯11·î¤«¤é1¥«·î´Ö¡¢½ÂÃ«±Ø¤Ë¤ª»¶Êâ¡£¤³¤³¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÅÔ»Ô¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²Ý¡§
±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¤Î°Ü½»¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¸¤å¤¦¤Ù¤¨¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡£
ñ»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢¤¸¤å¤¦¤Ù¤¨¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª