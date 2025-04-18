¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡À¶¿å¤ß¤µ¤È¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤´¼«°¦¥µ¥¦¥Ê¥é¥¤¥Õ¡Ù
¡¡¡Ø¤´¼«°¦¥µ¥¦¥Ê¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê¸¶°Æ¡§À¶¿å¤ß¤µ¤È¡¢Ì¡²è¡§»³ËÜ¤¢¤ê¡Ë¤¬4·î17Æü¤ËKADOKAWA¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¡²è¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª¡Ø¤´¼«°¦¥µ¥¦¥Ê¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ò»î¤·ÆÉ¤ß
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¤¥¥¿¥¤¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥Êー¥ª¥Ö¥¶¥¤¥äーÅÂÆ²Æþ¤ê¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤È¤Î¥µ¥¦¥Êº§¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤À¶¿å¤ß¤µ¤È¸¶°Æ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£¥µ¥¦¥Ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é³Ú¤·¤ßÊý¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤À¡£
¢£¡Ø¥µÆ»¡Ùºî¼Ô¡¦¥¿¥Ê¥«¥«¥Ä¥¿äÁ¦¥µ¥¦¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«～～～¡ª¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Î´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤µ¤È¤Á¤ã¤óÅ·ºÍ¡ª
¢£¸¶°Æ¡¦À¶¿å¤ß¤µ¤È¥³¥á¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¨¤Æ¡¢14Ç¯¡£¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Â¸Ê¬¤Ë¤´¼«°¦¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï¡¢º£Æü¤â¥µ¥¦¥Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë