マーベル映画のバッキー・バーンズ役や『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』のセバスチャン・スタン主演×A24製作『A Different Man(原題)」が、邦題『顔を捨てた男』として2025年7月11日(金)に全国公開される。このたび、予告編・ポスタービジュアル・場面写真が一挙解禁となった。

本作でセバスチャン・スタンは第74回ベルリン国際映画祭の最優秀主演俳優賞(銀熊賞)、第82回ゴールデングローブ賞の最優秀主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)を受賞。第97回では主演男優賞のほか、メイクアップ&ヘアスタイリング賞にもノミネートされた話題作がついにお目見えとなる。

顔に極端な変形を持つ、俳優志望のエドワード(セバスチャン・スタン)。劇作家を目指す隣人イングリッドに惹かれながらも、自分の気持ちを抑え込みながら生きる彼は、ある日、外見を劇的に変える治療を受け、“新しい顔”を手に入れる。

過去を捨て、別人として順風満帆な人生を歩み出した矢先、目の前に現れたのは、“かつての自分”にそっくりな男オズワルドだった。その出会いをきっかけに、彼の運命は思わぬ方向へ走り出してゆく──。



顔が変われば、なりたい自分になれるのか?「ルッキズム(外見至上主義)」をブラックユーモアによって痛烈に風刺した本作は、誰もがありのままの自分を隠しながら、“理想の自分”を演じる現代に突きつけられる究極の不条理劇だ。

サンダンス国際映画祭でのワールドプレミアを皮切りに、「価値観を覆す傑作(IndieWire)」、「デヴィッド・リンチを彷彿とさせる(Awards Radar)」、「予測不能な展開(Daily Telegraph)」との絶賛を受け、全米では4館からスタートした上映が265館に拡大し、観る者を驚きと興奮の渦に巻き込んだ。

© 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED. © 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

数々の独創的な作品を手がけるA24が新たにタッグを組んだのは、気鋭監督アーロン・シンバーグ。公開された予告編は、全編16mmフィルムで撮影された映像も相まって、独自の世界観と予測不能な展開を大いに示唆する内容となっている。

主演はマーベル映画のほか、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』(2017)『悪魔はいつもそこに』(2020)「パム&トミー」(2022)など野心的な作品選びで知られるセバスチャン・スタン。『アプレンティス』のドナルド・トランプ役が衝撃をもたらしたスタンだが、本作ではさらなる変貌ぶりと複雑な人間心理を、特殊メイクと細やかな演技の融合によって的確に表現。ベルリン国際映画祭、ゴールデングローブ賞で主演俳優賞に輝いた。

© 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED. © 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

共演は、隣人イングリッド役に『わたしは最悪。』(2021)のレナーテ・レインスヴェ、かつてのエドワードにそっくりな男・オズワルド役に『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』(2013)アダム・ピアソン。

顔が異なる“2人のエドワード”が並んで配されたポスターには、「理想と現実が反転する、世にも奇妙な不条理劇(スリラー)」というコピーが。自らの望みで顔を変えたエドワードの人生に、いったい何が起きるのか?

© 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

映画『顔を捨てた男』は、2025年7月11日(金)より全国公開。