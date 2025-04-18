¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼êÀö¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡×¡Ö¤ªÃãµâ¤ß¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»Å»ö¡×º£¤Ê¤ª»Ä¤ëPTA¤Î»þÂåºø¸í
PTA¤Ë¤Ï¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê´·½¬¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£PTA¤Î·Ð¸³ÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡¢ÍýÉÔ¿ÔPTA!¡Ù¡ÊÂçÄÍÎè»Ò Ãø¡Ë¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ö²ñÄ¹¤ÏÃËÀ¡£Éû²ñÄ¹¤ÎÉã¿Æ¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡×¤È°ú·Ñ¤®¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¤Õ¡¼¤¿¤µ¤ó¡Ë¡×
¡Ö±¿Æ°²ñ¤Î¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤Ë¤è¤ëÍèÉÐ¤Ø¤Î¡Ö¤ªÃãµâ¤ß¡×¤Ï»þÂåºø¸í¤À¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¡£¤â¤Á¤Ä¤Âç²ñ¤Ç¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼êÀö¤¤¡¢»ØÀè¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤ò¡ÖÃË½÷º¹ÊÌ¤Ê¤Î¤Çºï½ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£¡Ê¤¦¤á¤µ¤ó¡Ë¡×
¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤ËPTA¤Î¶òÃÔ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Í§¿Í¤ÎÉ×¤¬²£¤Ç¡Ö¤ª¤ä¤¸¤Î²ñ¤Ï°û¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤À¤«¤é³Ú¤·¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢²¥¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¡ÊË½ÎÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ó¡Ë¡×
¡Ú¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎPTA¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡© PTAÍýÉÔ¿ÔÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢²ñÄ¹°Ê³°¤ÏÊì¿Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡ÖÊì¿Æ¤ÎµÁÌ³¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¿Æ¤Ï¤Û¤ÜÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Êµ©¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤¬¡ÖÊì¿Æ¡×¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£Ã±È¯¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö·¸¡×¤Î³èÆ°¤ÏÂ¿¾¯¡¢Éã¿Æ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»²²Ã¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö°Ñ°÷²ñ¡×³èÆ°¤Ï¡¢º£¤âÊì¿Æ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤Î¤»¤¤¡×¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£PTA¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊì¿Æ¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ï¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡Ö¤ª¤ä¤¸¤Î²ñ¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖPTA¡áÊì¿Æ¡×¡Ö¤ª¤ä¤¸¤Î²ñ¡áÉã¿Æ¡×¤È¤¤¤¦À³¤ßÊ¬¤±¤¬¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤É¤¡ÖÊì¿ÆÂåÉ½¡×¤ä¡ÖÊì¿Æ°Ñ°÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ëPTA¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡Ö¤ª¤ä¤¸¤Î²ñ¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²ñÄ¹¤ÏÉã¿Æ¡ÊÃËÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¡Ö½÷À³èÌö¡×¤Î¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Ìò¿¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤í¡Ö²ñÄ¹¤ÏÉã¿Æ¡×¤È¤¤¤¦Çû ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥¯³èÆ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´óÉÕ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÌµÂÌ¤¬Â¿¤¤¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉ×¤ÎÅ¾¶Ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤¤¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ Êì¿Æ¤Ê¤É¡¢Í§Ã£¤Å¤¯¤ê¤ä¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢¸òÎ®¤¬ÌÜÅª¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÌµÂÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸«ÌµÂÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢É¬¤º¤·¤â¤ä¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÂ¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¸º¤é¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í°Ê³°¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡¢É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊPTA³èÆ°¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉ¬¤º²¿¿Í¤ä¤ë¡×¡ÖÉ¬¤º»²²Ã¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖPTA²þ³×¡×¤È¤Ï¡¢PTA¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢µã¤¯¿Í¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÃÆþ¤«¤é²ñÈñÄ§¼ý¡¢³èÆ°¤Þ¤Ç¡¢¶¯À©¤ò¤ä¤á¤ÆÇ¤°Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö²ñ°÷¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿±¿±Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÄÍ Îè»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPTA¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼Ô¤È³Ø¹»¤Î´Ø·¸¡×¤È¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Î²ÈÂ²¡×¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡¢ÍýÉÔ¿ÔPTA¡ª¡Ù¡Ø¥ë¥Ý Äê·Á³°²ÈÂ²¡Ù¡ØPTA¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¥é¥¯¤Ë¤¿¤Î¤·¤¯¤¹¤ëËÜ¡Ù¡Ø¥ª¥È¥Êº§¤Ç¤¹¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡Ù¡ØPTA¤Ç¤âPTA¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È³Ø¹»¤¬¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤¿¡Ù¤Û¤«¡£¤Ò¤È¤ê¿Æ¡£Äê·Á³°¤«¤¾¤¯¡Ê²ÈÂ²¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡ËÂåÉ½¡£
(Ê¸:ÂçÄÍ Îè»Ò)
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡¢ÍýÉÔ¿ÔPTA!¡Ù¡ÊÂçÄÍÎè»Ò Ãø¡Ë¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ö²ñÄ¹¤ÏÃËÀ¡£Éû²ñÄ¹¤ÎÉã¿Æ¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡×¤È°ú·Ñ¤®¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¤Õ¡¼¤¿¤µ¤ó¡Ë¡×
¡Ö±¿Æ°²ñ¤Î¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤Ë¤è¤ëÍèÉÐ¤Ø¤Î¡Ö¤ªÃãµâ¤ß¡×¤Ï»þÂåºø¸í¤À¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¡£¤â¤Á¤Ä¤Âç²ñ¤Ç¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼êÀö¤¤¡¢»ØÀè¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤ò¡ÖÃË½÷º¹ÊÌ¤Ê¤Î¤Çºï½ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£¡Ê¤¦¤á¤µ¤ó¡Ë¡×
¡Ú¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎPTA¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡© PTAÍýÉÔ¿ÔÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯
²ñÄ¹¤ÏÉã¿Æ¡¢³èÆ°¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤ÎµÁÌ³¡×¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ÛÍÍ¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢PTA¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÂçÈ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢²ñÄ¹¤ÏÃËÀ¤Ð¤«¤ê¡£¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎPTA¤Î½÷À²ñÄ¹¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿14.8¡ó¤Ç¤¹¡ÊÆâ³ÕÉÜÄ´¤Ù 2020Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢²ñÄ¹°Ê³°¤ÏÊì¿Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡ÖÊì¿Æ¤ÎµÁÌ³¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¿Æ¤Ï¤Û¤ÜÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Êµ©¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤¬¡ÖÊì¿Æ¡×¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£Ã±È¯¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö·¸¡×¤Î³èÆ°¤ÏÂ¿¾¯¡¢Éã¿Æ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»²²Ã¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö°Ñ°÷²ñ¡×³èÆ°¤Ï¡¢º£¤âÊì¿Æ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤Î¤»¤¤¡×¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£PTA¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊì¿Æ¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ï¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡Ö¤ª¤ä¤¸¤Î²ñ¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖPTA¡áÊì¿Æ¡×¡Ö¤ª¤ä¤¸¤Î²ñ¡áÉã¿Æ¡×¤È¤¤¤¦À³¤ßÊ¬¤±¤¬¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤É¤¡ÖÊì¿ÆÂåÉ½¡×¤ä¡ÖÊì¿Æ°Ñ°÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ëPTA¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡Ö¤ª¤ä¤¸¤Î²ñ¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²ñÄ¹¤ÏÉã¿Æ¡ÊÃËÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¡Ö½÷À³èÌö¡×¤Î¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Ìò¿¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤í¡Ö²ñÄ¹¤ÏÉã¿Æ¡×¤È¤¤¤¦Çû ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌµÂÌ¤Ê³èÆ°¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ¡ÖPTA³èÆ°¤ÎÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÖÌµÂÌ¡×¤Î´ð½à¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥¯³èÆ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´óÉÕ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÌµÂÌ¤¬Â¿¤¤¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉ×¤ÎÅ¾¶Ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤¤¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ Êì¿Æ¤Ê¤É¡¢Í§Ã£¤Å¤¯¤ê¤ä¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢¸òÎ®¤¬ÌÜÅª¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÌµÂÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸«ÌµÂÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢É¬¤º¤·¤â¤ä¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÂ¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¸º¤é¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í°Ê³°¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡¢É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊPTA³èÆ°¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉ¬¤º²¿¿Í¤ä¤ë¡×¡ÖÉ¬¤º»²²Ã¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
PTA¤ò¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ØÀÛÃø¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡¢ÍýÉÔ¿ÔPTA!¡Ù¤Ï¡¢¡ÖPTA²þ³×¤Î¼ê°ú¤¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖPTA²þ³×¡×¤È¤Ï¡¢PTA¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢µã¤¯¿Í¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÃÆþ¤«¤é²ñÈñÄ§¼ý¡¢³èÆ°¤Þ¤Ç¡¢¶¯À©¤ò¤ä¤á¤ÆÇ¤°Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö²ñ°÷¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿±¿±Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÄÍ Îè»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPTA¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼Ô¤È³Ø¹»¤Î´Ø·¸¡×¤È¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Î²ÈÂ²¡×¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡¢ÍýÉÔ¿ÔPTA¡ª¡Ù¡Ø¥ë¥Ý Äê·Á³°²ÈÂ²¡Ù¡ØPTA¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¥é¥¯¤Ë¤¿¤Î¤·¤¯¤¹¤ëËÜ¡Ù¡Ø¥ª¥È¥Êº§¤Ç¤¹¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡Ù¡ØPTA¤Ç¤âPTA¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È³Ø¹»¤¬¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤¿¡Ù¤Û¤«¡£¤Ò¤È¤ê¿Æ¡£Äê·Á³°¤«¤¾¤¯¡Ê²ÈÂ²¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡ËÂåÉ½¡£
(Ê¸:ÂçÄÍ Îè»Ò)