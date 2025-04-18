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2.BELOVED
3.BEAUTIFUL DREAMER
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5.SOUL LOVE
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7.À¸¤¤Æ¤¯¶¯¤µ
8.HOWEVER(ºÆÏ¿)
9.ÅÔËº¤ì
10.Winter,again
11.SAY YOUR DREAM
12.¥°¥í¥ê¥¢¥¹
13.May Fair
14.¼»ÅÊ (KURID/PHANTOM mix)
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1.MIRROR
2.µ°À×¤Î²Ì¤Æ
3.BE WITH YOU
4.¤º¤Ã¤È2¿Í¤Ç¡¦¡¦¡¦
5.SPECIAL THANKS
6.STREET LIFE
7.Missing You
8.Í¶ÏÇ
9.À¸¤¤¬¤¤
10.Èà½÷¤Î"Modern¡¦¡¦¡¦"
11.LAYLA
12.·î¤Ëµ§¤ë
13.ANSWER(ºÆÏ¿)
14.Àé¥Î¥Ê¥¤¥Õ¥¬¶»¥ò»É¥¹
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GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025¡ÈBack To The Pops¡ÉPresented by GLAY EXPO in Yokohama Arena
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¡¦DRIVE 2010¡Á2026 -GLAY complete BEST
(2CD)¡§3500±ß¡ÜÀÇ / PCCN.00070
¡¦DRIVE 2010¡Á2026 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¤¥ºÆÃ¼ì¥¸¥ã¥±¥Ã¥È) ¡§6500±ß¡ÜÀÇ / PCCN.00069
¡¦DRIVE 2010¡Á2026 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¤¥ºÆÃ¼ì¥¸¥ã¥±¥Ã¥È) ¡§6500±ß¡ÜÀÇ / PCCN.00068
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Disc1
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3.Bible
4.Eternally
5.Satellite of love
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7.Beautiful like you
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9.Buddy
10.³¤¶®¤Î³¹¤Ë¤Æ
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12.BRIGHTEN UP
13.MUSIC LIFE
14.Precious
15.COLORS
16.whodunit-GLAY ¡ß JAY(ENHYPEN)- / BUNNY Remix
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1.BETTY BLUE
2.HEROES
3.½Ëº×
4.BLEEZE
5.DIAMOND SKIN
6.lifetime
7.Only One,Only You
8.BAD APPLE
9.Chelsea
10.²ñ¿´¥Î°ì·â
11.±¿Ì¿ÏÀ
12.the other end of the globe
13.Supernova Express 2016
14.Èá´ê
15.BYE BYE LOVE Demo
16.²ñ¿´¥Î°ì·â¡ÊCanblaster Remix)
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¡¦GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025¡ÈBack To The Pops¡ÉPresented by GLAY EXPO in Yokohama Arena
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¡¦The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome
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