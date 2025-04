GLAYとビッグエコーとのコラボ企画が、2025年4月23日よりスタートする。GLAYは現在デビュー30周年を迎えており、来週にはベストアルバムをリリースする。今回のコラボ企画もベストアルバムリリース日である4月23日(水)からスタートするものだ。ビッグエコー2店舗ではコラボルームを設置、25店舗では貴重な歴代ライブのロゴをデザインしたアクリルキーホルダーがもらえるコラボドリンクを販売する。

ビッグエコー×GLAYコラボ企画 概要

1.コラボルーム設置

実施期間:2025年4月23日(水)〜7月21日(月・祝)

実施店舗:銀座数寄屋橋店(東京都中央区)、天六店(大阪府大阪市)/各店舗1ルーム

※ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください/1回のご利用時間に制限があります/4月18日11:00 ウェブ予約開始



内容:

●壁、テーブル、廊下(銀座数寄屋橋店のみ)などを歴代ライブのビジュアルやジャケット写真をモチーフにデザイン

●ここでしか見ることができないウェルカムコメントを映写



2.コラボメニュー販売

実施期間:2025年4月23日(水)〜7月21日(月・祝)

実施店舗:25店舗

※ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください

メニュー:4種類のコラボソフトドリンク 各690円(税込)

ノベルティ:30周年ライブのロゴをモチーフにしたアクリルキーホルダー(全5種)

コラボドリンク1杯の注文ごとにランダムで1個プレゼント

※なくなり次第終了します

ノベルティはランダムで配布するため絵柄は選べません

欠品時には、コラボメニューの販売を休止する場合があります



■通信カラオケDAMでは、ドームツアーチケットが当たる歌唱キャンペーンを実施

実施期間:2025年4月23日(水)〜7月21日(月・祝)

実施店舗:全国の通信カラオケDAM設置店

対応機種:LIVE DAM WAO!、LIVE DAM Aiシリーズ、LIVE DAM STADIUMシリーズおよびLIVE DAMシリーズ

課題曲:

ベストアルバム「DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST」、「DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST」収録曲 全60曲

「みんなが選ぶ!GLAYカラオケベストメドレー」 構成全7曲

※DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください/「みんなが選ぶ!GLAYカラオケベストメドレー」は、2024年1月17日〜2月28日実施のGLAY歌唱キャンペーンで楽曲予約回数の多かった楽曲をメドレーとしたものです。

応募方法:

ー損榲絞泙SmartDAMでキャンペーンバナーをタッチ

キャンペーンページ内の課題曲を選曲し、DAMに転送して歌唱

SmartDAMに表示されたQRコードより応募フォームにアクセス

I要情報を入力して応募



賞品:

【A賞】 GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE ペアチケット:3公演 各5組10名 30名様

【B賞】DAMオリジナルアクリルブロック:30名様

【参加賞DAMオリジナルスマホ壁紙:応募者全員

※【A賞】ペアチケットは 5月11日応募締切です



■関連サイト

・ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ:https://big-echo.jp/campaign/glay/

・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ:https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202504_glay30.html

1.コラボルーム設置実施期間:2025年4月23日(水)〜7月21日(月・祝)実施店舗:銀座数寄屋橋店(東京都中央区)、天六店(大阪府大阪市)/各店舗1ルーム※ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください/1回のご利用時間に制限があります/4月18日11:00 ウェブ予約開始内容:●壁、テーブル、廊下(銀座数寄屋橋店のみ)などを歴代ライブのビジュアルやジャケット写真をモチーフにデザイン●ここでしか見ることができないウェルカムコメントを映写2.コラボメニュー販売実施期間:2025年4月23日(水)〜7月21日(月・祝)実施店舗:25店舗※ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認くださいメニュー:4種類のコラボソフトドリンク 各690円(税込)ノベルティ:30周年ライブのロゴをモチーフにしたアクリルキーホルダー(全5種)コラボドリンク1杯の注文ごとにランダムで1個プレゼント※なくなり次第終了しますノベルティはランダムで配布するため絵柄は選べません欠品時には、コラボメニューの販売を休止する場合があります■通信カラオケDAMでは、ドームツアーチケットが当たる歌唱キャンペーンを実施実施期間:2025年4月23日(水)〜7月21日(月・祝)実施店舗:全国の通信カラオケDAM設置店対応機種:LIVE DAM WAO!、LIVE DAM Aiシリーズ、LIVE DAM STADIUMシリーズおよびLIVE DAMシリーズ課題曲:ベストアルバム「DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST」、「DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST」収録曲 全60曲「みんなが選ぶ!GLAYカラオケベストメドレー」 構成全7曲※DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください/「みんなが選ぶ!GLAYカラオケベストメドレー」は、2024年1月17日〜2月28日実施のGLAY歌唱キャンペーンで楽曲予約回数の多かった楽曲をメドレーとしたものです。応募方法:ー損榲絞泙SmartDAMでキャンペーンバナーをタッチキャンペーンページ内の課題曲を選曲し、DAMに転送して歌唱SmartDAMに表示されたQRコードより応募フォームにアクセスI要情報を入力して応募賞品:【A賞】 GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE ペアチケット:3公演 各5組10名 30名様【B賞】DAMオリジナルアクリルブロック:30名様【参加賞DAMオリジナルスマホ壁紙:応募者全員※【A賞】ペアチケットは 5月11日応募締切です■関連サイト・ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ:https://big-echo.jp/campaign/glay/・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ:https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202504_glay30.html

『DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST』

発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD):3500円+税 / PCCN.00067

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00066

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00065



【CD収録】

Disc1 14曲

1.pure soul

2.BELOVED

3.BEAUTIFUL DREAMER

4.春を愛する人

5.SOUL LOVE

6.つづれ織り 〜so far and yet so close〜

7.生きてく強さ

8.HOWEVER(再録)

9.都忘れ

10.Winter,again

11.SAY YOUR DREAM

12.グロリアス

13.May Fair

14.嫉妬 (KURID/PHANTOM mix)

・Disc.2 14曲

1.MIRROR

2.軌跡の果て

3.BE WITH YOU

4.ずっと2人で・・・

5.SPECIAL THANKS

6.STREET LIFE

7.Missing You

8.誘惑

9.生きがい

10.彼女の"Modern・・・"

11.LAYLA

12.月に祈る

13.ANSWER(再録)

14.千ノナイフガ胸ヲ刺ス



【Blu-ray/DVD収録】

GLAY DRIVE 1993〜2026 Talk Session

GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena

・Romance Rose

・V.



【封入特典】

入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

発売日:2025年4月23日形態・価格・品番・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD):3500円+税 / PCCN.00067・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00066・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00065【CD収録】Disc1 14曲1.pure soul2.BELOVED3.BEAUTIFUL DREAMER4.春を愛する人5.SOUL LOVE6.つづれ織り 〜so far and yet so close〜7.生きてく強さ8.HOWEVER(再録)9.都忘れ10.Winter,again11.SAY YOUR DREAM12.グロリアス13.May Fair14.嫉妬 (KURID/PHANTOM mix)・Disc.2 14曲1.MIRROR2.軌跡の果て3.BE WITH YOU4.ずっと2人で・・・5.SPECIAL THANKS6.STREET LIFE7.Missing You8.誘惑9.生きがい10.彼女の"Modern・・・"11.LAYLA12.月に祈る13.ANSWER(再録)14.千ノナイフガ胸ヲ刺ス【Blu-ray/DVD収録】GLAY DRIVE 1993〜2026 Talk SessionGLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena・Romance Rose・V.【封入特典】入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

『DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST』



発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST

(2CD):3500円+税 / PCCN.00070

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00069

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00068



【CD収録】

Disc1

1.疾走れ!ミライ

2.シキナ

3.Bible

4.Eternally

5.Satellite of love

6.あなたといきてゆく

7.Beautiful like you

8.さよならはやさしく

9.Buddy

10.海峡の街にて

11.はじまりのうた

12.BRIGHTEN UP

13.MUSIC LIFE

14.Precious

15.COLORS

16.whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)- / BUNNY Remix

・Disc2 16曲

1.BETTY BLUE

2.HEROES

3.祝祭

4.BLEEZE

5.DIAMOND SKIN

6.lifetime

7.Only One,Only You

8.BAD APPLE

9.Chelsea

10.会心ノ一撃

11.運命論

12.the other end of the globe

13.Supernova Express 2016

14.悲願

15.BYE BYE LOVE Demo

16.会心ノ一撃(Canblaster Remix)



【Blu-ray/DVD収録】

GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」

悲願 Music Video



【封入特典】

購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

発売日:2025年4月23日形態・価格・品番・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD):3500円+税 / PCCN.00070・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00069・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00068【CD収録】Disc11.疾走れ!ミライ2.シキナ3.Bible4.Eternally5.Satellite of love6.あなたといきてゆく7.Beautiful like you8.さよならはやさしく9.Buddy10.海峡の街にて11.はじまりのうた12.BRIGHTEN UP13.MUSIC LIFE14.Precious15.COLORS16.whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)- / BUNNY Remix・Disc2 16曲1.BETTY BLUE2.HEROES3.祝祭4.BLEEZE5.DIAMOND SKIN6.lifetime7.Only One,Only You8.BAD APPLE9.Chelsea10.会心ノ一撃11.運命論12.the other end of the globe13.Supernova Express 201614.悲願15.BYE BYE LOVE Demo16.会心ノ一撃(Canblaster Remix)【Blu-ray/DVD収録】GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」悲願 Music Video【封入特典】購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

G-DIRECT限定盤『DRIVE 1993~2026 -GLAY complete BEST』

発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

4CD+BD+CDプレイヤー / 26,000円+税 / LSGC-0012



【CD収録内容】

・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD)

・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD)



【Blu-ray収録内容】

・GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」

・GLAY DRIVE 1993~2026 Talk Session

・「タイトル未定」Music Video

・Document of 2024 SUPER SLIPPA 超犀利趴13

・GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena

「Romance Rose」

「V.」

・The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome

「pure soul」

「月に祈る」

・SO FAR〜reach your star”HOWEVER”〜



【封入特典】

購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

発売日:2025年4月23日形態・価格・品番4CD+BD+CDプレイヤー / 26,000円+税 / LSGC-0012【CD収録内容】・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD)・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD)【Blu-ray収録内容】・GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」・GLAY DRIVE 1993~2026 Talk Session・「タイトル未定」Music Video・Document of 2024 SUPER SLIPPA 超犀利趴13・GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena「Romance Rose」「V.」・The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome「pure soul」「月に祈る」・SO FAR〜reach your star”HOWEVER”〜【封入特典】購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE>

2025年

5月31日(土) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00

6月1日(日) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00

6月8日(日) 京セラドーム大阪 開場14:00・開演16:00



チケット料金:

S席 \12,000 (税込)

A席 \9,000 (税込)

※3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要

2025年5月31日(土) 東京ドーム 開場15:30・開演17:006月1日(日) 東京ドーム 開場15:30・開演17:006月8日(日) 京セラドーム大阪 開場14:00・開演16:00チケット料金:S席 \12,000 (税込)A席 \9,000 (税込)※3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要

関連リンク

◆ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ

◆DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ

◆『DRIVE 1993~2026 -GLAY complete BEST』特設サイト

◆DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ◆『DRIVE 1993~2026 -GLAY complete BEST』特設サイト

ベストアルバム『DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST』『DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST』の発売とあわせ、こちらの企画にもぜひ注目してもらいたい。