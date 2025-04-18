中島健人、「碧暦」MVトレーラー公開。＜HOKUSAI：ANOTHER STORY＞会場でフル尺先行上映も
中島健人が、5月21日(水)に発売される1stシングル「MONTAGE」より、収録曲の「碧暦」（よみ：へきれき）のミュージックビデオ・トレーラーを公開した。
今楽曲は、葛飾北斎をテーマにした次世代型イマーシブ体験『HOKUSAI：ANOTHER STORY』とのコラボレーションソングとなっており、葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」シリーズなどで印象的な「青=碧」をテーマに中島健人が作曲家・岡嶋かな多と共作で作詞を担当した。
「MONTAGE」先行配信
配信URL：https://kentonakajima.lnk.to/MONTAGE
「MONTAGE」キャンペーン情報
LINE MUSICで「MONTAGE」を再生＆ご応募いただいた方から抽選で特典をプレゼント！
＜期間＞
4/11(金)~4/25(金)23:59まで
＜特典＞
・抽選で30名様に「ジャケットサイズポストカード」
・応募者全員に「オリジナルスマホ壁紙」
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＜期間＞
4/11(金)〜4/20(日)23:59
＜特典＞
・抽選で30名様に「オリジナルステッカー」
■ダウンロードキャンペーン
＜期間＞
4/11(金)〜4/25(金)23:59
対象のストアで「MONTAGE」をダウンロード購入いただいた方全員にスマホ壁紙プレゼント
1st シングル「MONTAGE」
予約：https://kentonakajima.lnk.to/20250521_MONTAGE_PKG
■初回限定盤A
品番： SECN-12~13 (CD+BD)／SECN-14~15 (CD+DVD)
価格： 2,420円（税込）
※BD・DVDの内容は同一となります。
■初回限定盤B
品番： SECN-16~17(CD+BD) / SECN-18~19 (CD+DVD)
価格： 2,420円（税込）
※BD・DVDの内容は同一となります。
■通常盤（CD）
品番： SECN-20
価格： 1,650円（税込）
・購入者先着特典： 「MONTAGE」オリジナルフォトカード：3種（形態別）
TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』
AT-X 2025年4月6日（日）より毎週日曜21時00分から放送開始
（再放送＝毎週水曜28時30分〜 、毎週日曜6時00分〜）
■配信情報
2025年4月5日（土）より毎週土曜正午 Prime Videoにて見放題独占配信
2025年4月10日（木）より毎週木曜正午 TVerにて一週間限定配信
■TVアニメ公式HP／X
TVアニメHP：https://nazod-anime.com
TVアニメ公式X：https://x.com/nazoD_anime
©東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会
Live Blu-ray & DVD 『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias” 』
予約： https://kentonakajima.lnk.to/1stLive2025_Nbias_BD_DVD
■豪華限定盤
品番：SEXN-1~2/SEBN-1~2
価格：￥8,800(tax in)
■通常盤
品番：SEXN-3~4 / SEBN-3~4
価格：￥6,600(tax in)
商品詳細は後日発表
＜KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias” 巡＞
4月17日(木) START 18:00 大阪・フェスティバルホール
4月21日(月) START 18:00 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
4月22日(火) START 13:00 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
4月22日(火) START 18:00 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
5月3日(土・祝) START 17:30 福岡・福岡サンパレス
5月6日(火・休) START 18:00 広島・広島文化学園HBGホール
5月16日(金) START 18:00 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
6月23日(月) START 18:00 宮城・仙台サンプラザホール
7月16日(水) START 18:00 東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
7月17日(木) START 13:00 東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
7月17日(木) START 18:00 東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
関連リンク
◆中島健人 オフィシャルX