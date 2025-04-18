中島健人が、5月21日(水)に発売される1stシングル「MONTAGE」より、収録曲の「碧暦」（よみ：へきれき）のミュージックビデオ・トレーラーを公開した。

今楽曲は、葛飾北斎をテーマにした次世代型イマーシブ体験『HOKUSAI：ANOTHER STORY』とのコラボレーションソングとなっており、葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」シリーズなどで印象的な「青=碧」をテーマに中島健人が作曲家・岡嶋かな多と共作で作詞を担当した。

さらに東急プラザ渋谷で開催中の＜HOKUSAI：ANOTHER STORY in TOKYO＞にて、「碧暦 NEW EXPERIENCE」として「碧暦」のミュージックビデオ先行公開が決定した。こちらは幅14m×縦3mのLEDディスプレイによる大迫力の映像になるだけでなく、音や風による立体的な演出や足元から感じる振動演出で中島健人の歌声やダンスを五感に伝えるものとなっている。


「MONTAGE」先行配信

2025年4月11日(金)0:00~
配信URL：https://kentonakajima.lnk.to/MONTAGE


「MONTAGE」キャンペーン情報

■LINE MUSIC キャンペーン
LINE MUSICで「MONTAGE」を再生＆ご応募いただいた方から抽選で特典をプレゼント！
＜期間＞
4/11(金)~4/25(金)23:59まで
＜特典＞
・抽選で30名様に「ジャケットサイズポストカード」
・応募者全員に「オリジナルスマホ壁紙」

■Spotify Canvasシェアキャンペーン
Spotify CanvasをInstagramでシェアしてくれた方から抽選で特典をプレゼント！
＜期間＞
4/11(金)〜4/20(日)23:59
＜特典＞
・抽選で30名様に「オリジナルステッカー」

■ダウンロードキャンペーン
＜期間＞
4/11(金)〜4/25(金)23:59
対象のストアで「MONTAGE」をダウンロード購入いただいた方全員にスマホ壁紙プレゼント

1st シングル「MONTAGE」

2025年5月21日(水)発売
予約：https://kentonakajima.lnk.to/20250521_MONTAGE_PKG

■初回限定盤A
品番： SECN-12~13 (CD+BD)／SECN-14~15 (CD+DVD)
価格： 2,420円（税込）
※BD・DVDの内容は同一となります。

■初回限定盤B
品番： SECN-16~17(CD+BD) / SECN-18~19 (CD+DVD)
価格： 2,420円（税込）
※BD・DVDの内容は同一となります。

■通常盤（CD）
品番： SECN-20
価格： 1,650円（税込）


・購入者先着特典： 「MONTAGE」オリジナルフォトカード：3種（形態別）

TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』

全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2025年4月4日（金）より毎週金曜23時30分から放送開始
AT-X　2025年4月6日（日）より毎週日曜21時00分から放送開始
（再放送＝毎週水曜28時30分〜 、毎週日曜6時00分〜）

■配信情報
2025年4月5日（土）より毎週土曜正午　Prime Videoにて見放題独占配信
2025年4月10日（木）より毎週木曜正午　TVerにて一週間限定配信

■TVアニメ公式HP／X
TVアニメHP：https://nazod-anime.com
TVアニメ公式X：https://x.com/nazoD_anime

©東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会

Live Blu-ray & DVD 『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias” 』

2025年7月9日(水) 発売
予約： https://kentonakajima.lnk.to/1stLive2025_Nbias_BD_DVD

■豪華限定盤
品番：SEXN-1~2/SEBN-1~2
価格：￥8,800(tax in)

■通常盤
品番：SEXN-3~4 / SEBN-3~4
価格：￥6,600(tax in)

商品詳細は後日発表

＜KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias” 巡＞

4月17日(木)　START 13:00　大阪・フェスティバルホール
4月17日(木)　START 18:00　大阪・フェスティバルホール
4月21日(月)　START 18:00　愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
4月22日(火)　START 13:00　愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
4月22日(火)　START 18:00　愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
5月3日(土・祝)　START 17:30　福岡・福岡サンパレス
5月6日(火・休)　START 18:00　広島・広島文化学園HBGホール
5月16日(金)　START 18:00　北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
6月23日(月)　START 18:00　宮城・仙台サンプラザホール
7月16日(水)　START 18:00　東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
7月17日(木)　START 13:00　東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
7月17日(木)　START 18:00　東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

関連リンク

◆中島健人 オフィシャルInstagram
◆中島健人 オフィシャルX