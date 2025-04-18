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Nvidia CEO in Beijing as US tech curbs, trade war threaten sales - The Economic Times
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Nvidia CEO Jensen Huang Makes Surprise Visit China | Silicon UK
https://www.silicon.co.uk/cloud/ai/nvidia-ceo-jensen-huang-makes-surprise-visit-to-china-608950
Nvidia CEO makes trip to China as House probes whether it violated chip sale rules
https://nypost.com/2025/04/17/business/nvidia-ceo-makes-trip-to-china-as-house-probes-whether-it-violated-chip-sale-rules/
Nvidia CEO Jensen Huang visits China amid AI chip export ban
https://qz.com/nvidia-ai-china-huang-trade-war-1851776567
Tech war: Nvidia CEO Huang says China a ¡Ækey market¡Ç on Beijing visit, as US bans AI chips | South China Morning Post
https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3306893/tech-war-nvidia-founder-huang-visits-beijing-amid-h20-restrictions
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