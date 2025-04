アメリカの半導体メーカーであるNVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、トランプ政権がNVIDIA製品の中国での販売を新たに制限したことを受け、2025年4月17日(木)に中国の北京を訪問したことが報じられています。報道によると、フアンCEOは生成AIスタートアップのDeepSeekを含むNVIDIAの顧客と会談し、中国企業向けの新しいチップ設計について話し合ったそうです。

Nvidia chief Jensen Huang flies to Beijing for talkshttps://www.ft.com/content/7a49186c-8e51-4540-affe-15239c0914e3Nvidia CEO in Beijing as US tech curbs, trade war threaten sales - The Economic Timeshttps://economictimes.indiatimes.com/tech/artificial-intelligence/nvidia-ceo-in-beijing-as-us-tech-curbs-trade-war-threaten-sales/articleshow/120381984.cmsNvidia CEO Jensen Huang Makes Surprise Visit China | Silicon UKhttps://www.silicon.co.uk/cloud/ai/nvidia-ceo-jensen-huang-makes-surprise-visit-to-china-608950Nvidia CEO makes trip to China as House probes whether it violated chip sale ruleshttps://nypost.com/2025/04/17/business/nvidia-ceo-makes-trip-to-china-as-house-probes-whether-it-violated-chip-sale-rules/Nvidia CEO Jensen Huang visits China amid AI chip export banhttps://qz.com/nvidia-ai-china-huang-trade-war-1851776567Tech war: Nvidia CEO Huang says China a ‘key market’ on Beijing visit, as US bans AI chips | South China Morning Posthttps://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3306893/tech-war-nvidia-founder-huang-visits-beijing-amid-h20-restrictionsNVIDIAはジョー・バイデン政権時代の対中輸出制限規制に準拠するべく、性能を抑えたAIチップ「H20」を開発し、中国向けに販売しています。2024年には中国でのH20の販売だけで2兆円以上の売上を記録したと見積もられていますが、アメリカ政府は中国への半導体輸出規制を強化し、H20にもライセンス要件を課したことが明らかになりました。NVIDIAのAIチップ「H20」の中国への販売にアメリカ政府がライセンスを要求、NVIDIAは関連経費として55億ドルを計上 - GIGAZINEアメリカと中国の関係はますます悪化しつつありますが、それでもフアンCEOは中国市場を諦めるつもりはないようです。フアンCEOの出張スケジュールに詳しい2人の人物によると、同氏は生成AIスタートアップであるDeepSeekの創業者を含むNVIDIAの顧客と会談したそうです。関係者によると、フアンCEOはその後、中国の何立峰副総理とも個別に会談しています。中国の国営公共放送テレビ局である中国中央電視台によると、フアンCEOは中国について「NVIDIAにとって非常に重要な市場」と述べ、「NVIDIAと中国が協力関係を継続できることを期待している」と語ったそうです。フアンCEOは過去の中国訪問では、公の場での政府高官との会談を避けてきました。事情に詳しい人物によると、フアンCEOの今回の中国訪問は、国務院がNVIDIAからの会談要請に同意した直後に行われています。フアンCEOはDeepSeekの創業者であるリャン・ウェンフェン氏との会談で、中国顧客のニーズとアメリカ政府の規制要件を満たすような次世代チップの設計方法について協議したそうです。DeepSeekは2025年1月にOpenAIの推論モデルであるo1と比較して圧倒的に少ないコストでトレーニングおよび実行が可能な独自の推論モデル「DeepSeek R1」を発表し、テクノロジー業界に新風を巻き起こしました。中国のAI開発企業「DeepSeek」が急速に台頭してテクノロジー業界で話題に、App Storeの無料アプリランキングでも1位を獲得 - GIGAZINEアメリカと中国の貿易戦争が激化する中で、中国は国内のAI開発企業に対してHuaweiのAIチップを購入するように促しています。しかし、HuaweiのAIチップ「Ascend」シリーズはNVIDIA製AIチップと比べてAIモデルのトレーニングに使うのが困難であり、中国企業はNVIDIAへの依存を強いられているのが現状です。NVIDIAも公式には中国でのAIチップ販売がAI分野での世界的な優位性維持に役立っていると語っていますが、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によるとNVIDIAは非公式に「中国は既にNVIDIAのH20に匹敵するチップを生産できるようになっている」と述べ、アメリカ政府による新たな規制がAI業界での同社の優位性を潰してしまうのではないかと危惧しています。