¥»¥Ï゙¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¼ç±é¡Ø´é¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¡ÙÆüËÜ¸ø³«Æü·èÄê¡ªÍ½¹ð¡õ¥Ò゙¥·゙¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡õ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØA Different Man¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø´é¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢Í½¹ðÊÔ¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¡ª
±Ç²è¡Ø´é¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¡Ù³µÍ×¡õ¤¢¤é¤¹¤¸
ËÜºî¤Ï¡¢Âè74²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¡Ê¶ä·§¾Þ¡Ë¡¢Âè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë/¥³¥á¥Ç¥£¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡¢Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡£
´é¤Ë¶ËÃ¼¤ÊÊÑ·Á¤ò»ý¤Ä¡¢ÇÐÍ¥»ÖË¾¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡£ÎÙ¿Í¤Ç·àºî²È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ÆÀ¸¤¤ëÈà¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢³°¸«¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë²á·ã¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢Ç°´ê¤Î¿·¤·¤¤´é¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢ÊÌ¿Í¤È¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿ÌðÀè¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¡Ö´é¡×¤Ë»÷¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¤¢¤ëÃË¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤Î±¿Ì¿¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÌÔÎõ¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¨¡¡£
±Ç²è¡Ø´é¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¡Ù¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡Ù¡¢¡ØLAMB¡¿¥é¥à¡Ù¡¢¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç±Ç²è»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªA24¤¬¡¢µ¤±Ô¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥·¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤ÎºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢½é¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÃ¯¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾×·â¤Î°Û¿§ºî¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¼ç±é¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡§¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁÏ¤êÊý¡Ù¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢ÍÆ»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÇ®±é¡£¸«»ö¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¶¦±é¤Ë¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÏºÇ°¡£¡Ù¤Î¥ì¥Ê¡¼¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¡¢¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¥¶¡¦¥¹¥¥ó ¼ï¤ÎÊá¿©¡Ù¥¢¥À¥à¡¦¥Ô¥¢¥½¥ó¤é¼ÂÎÏÇÉ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
´é¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡©¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡Ê³°¸«»ê¾å¼çµÁ¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ú¤«¤»¤Ê¤¬¤éÄËÎõ¤ËÉ÷»É¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥µ¥ó¥À¥ó¥¹¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤òÊ¤¤¹·æºî¡ÊIndieWire¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡ÊAwards Radar¡Ë¡×¡¢¡ÖÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¡ÊDaily Telegraph¡Ë¡×¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¡£
Á´ÊÆ¤Ç¤Ï4´Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾å±Ç¤¬265´Û¤Ë³ÈÂç¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¶Ã¤¤È¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¡×¤ò±é¤¸¤ÆÀ¸¤¤ë¸½Âå¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡¢µæ¶Ë¤ÎÉÔ¾òÍý·à¤¬¡¢¿ë¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¡£
±Ç²è¡Ø´é¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤¬·àºî²È»ÖË¾¤ÎÎÙ¿Í¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡Ê¥ì¥Ê¡¼¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÈà½÷¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¡¢Ìò¼Ô¤Ø¤ÎÌ´¤Ë¤â°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤éËë¤ò¤¢¤±¤ë¡£
°ìÅ¾¡¢²á·ã¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÌ¿Í¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡Ö´é¡×¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ê¥¢¥À¥à¡¦¥Ô¥¢¥½¥ó¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Á´ÊÔ16mm¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤àÍ½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢´é¤¬°Û¤Ê¤ë¡È2¿Í¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡É¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÇÛ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤¬È¿Å¾¤¹¤ë¡¢À¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÉÔ¾òÍý·à¡Ê¥¹¥ê¥é¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤Î¿ÍÀ¸¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë