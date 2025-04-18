·¤²¼¤Î¼ýÇ¼¡¢¥¯¥ë¥Ã¤È´Ý¤á¤ë¤È¿¤Ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢²è´üÅª¤Ê¤¿¤¿¤ßÊý¤È¤Ï¡©¡¡
Ã¯¤â¤¬Íú¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦·¤²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¿¤ßÊý¤Ã¤Æ¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©¤â¤·¤«¤·¤Æ¥Õ¥Á¤ò´Ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï´Ý¤á¤Á¤ã¤¦¤È¿¤Ó¤Æ¤À¤á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼ýÇ¼¤â¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îcoco-ara¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@coco_ara_cleaning¡Ë¤¬·¤²¼¤¿¤¿¤ß¤Î²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³×Ì¿Åª¤Ë·¤²¼¼ýÇ¼¤ò²þÎÉ¡ª¡©
¢¦ÊýË¡
¡·¤²¼¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤¹¡£¢¨¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¢ ¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¥¯¥í¥¹¡£Â¼ó¾æ¤Ê¤éT»ú¤Ë½Å¤Í¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£
£ ²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿·¤²¼¤Îº¸±¦¤ò¤¿¤¿¤à¡£
¤ ²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿·¤²¼¤Î¾å²¼¤ò¤¿¤¿¤à¡£¢¨ T»ú¤Î¾ì¹ç¤Ï²¼¤Î¤ß¡£
¥ºÇ¸å¤ËÀè¤ò¤¯¤ë¤Ã¤È¤µ¤·¤³¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë´°À®¡£
¢¦ÆÃÄ§Åª¤Ê·¤²¼¤Î¾ì¹ç
¡¦Ä¹¡¼¤¤·¤²¼¤Î¾ì¹ç¤ÏÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¢ºÇ¸å¤ÏÆâÂ¦¤ËÀÞ¤Ã¤ÆÄ¹¤µ¤òÄ´À°¤·¤Æ´°À®¡£
¡¦ÊÁ¤¬¾å¤Ë¤¢¤ë·¤²¼¤Ï¾å²¼¤ò¤¿¤¿¤àºÝ¤ÎºÇ¸å¤Ä¤ÞÀè¤ÎÊý¤òÀè¤ËÀÞ¤ë¤ÈÊÁ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ýÇ¼¤Î»þ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¤¤ë·¤²¼¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¿¤¿¤ó¤À¤ê¡¢ÊÁ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¦½ÐÅµ¡§ÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îcoco-ara¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿·¤²¼¤¿¤¿¤ß¤Ë³×Ì¿¡ª